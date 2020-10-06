3男早餐店一句「看三小」拿塑膠椅互毆　快打部隊警棍壓制

記者張君豪／台北報導

台北市中山區中山北路二段93巷弄內早餐店6日清晨7點多發生一起打架鬥毆案件，原來是該早餐店內有3名男子在店內吃早餐時互看不順眼，雙發互嗆進而發生口角，盧姓男子（21歲）與另桌楊姓、王姓男子（均為43歲）認為對方「看三小」雙方一言不合大打出手，轄區中山警分局獲報後出動快速打擊部隊到場壓制場面。

▲中山北路巷弄早餐店6日清晨發生酒客鬥毆事件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中山北路巷弄早餐店6日清晨發生酒客鬥毆事件。（圖／記者張君豪翻攝）

但有民眾錄下警方執法過程影片上傳臉書《爆料公社》，並認為「台灣警察很多要接受法治教育」，認為警方執法有過當之虞，6日下午轄區中山警分局中山二派出所表示，當時在場警力判斷，三名鬥毆男子在警察面前拿椅子砸對方，才會使用警棍制止。

轄區中山二派出所副所長陳明全指出，涉案三名男子凌晨在酒店喝完酒，早上在該巷弄內早餐店用餐口角互毆，警方到場曾勸阻，但因三男不聽、甚至持塑膠椅互毆，警員才使用警棍強勢執法壓制，並帶回依違反社會秩序維護法送辦、中山警方表示，到場處理鬥毆事件迅速排除是基本動作，處理需明快才能避免衝突擴大。

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