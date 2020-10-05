美國務院批北京違背一國兩制承諾　陸外交部駐港公署回應

▲超過80人示威被逮捕。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港警方在十一當天逮捕超過80名示威者，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）發出聲明表示憤慨，認為這次行動再次凸顯北京背離一國兩制承諾。中國外交部駐港公署發言人4日表示強烈不滿和堅決反對，要求美方立即停止打著人權、法治幌子插手干預香港事務。

發言人說，10月1日，香港有人參與未經批准集結、管有攻擊性武器等，涉嫌違反特區法律，警方依法拘捕，合理合法必須。《中華人民共和國香港特別行政區基本法》等香港法律充分保障香港居民權利與自由，但任何個人權利的行使都不能損害他人權利和公眾利益，更不能逾越法律；香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都必須遵守法律，不能凌駕於法律之上，有法必依，違法必究，警方依法執法正是維護法治、維持社會秩序和保障香港市民的生命財產。

發言人指出，美方自己經常拘捕非法集會人士，據媒體公開報導，僅今年5月、8月、9月，美加利福尼亞州洛杉磯市、亞利桑那州亞瓦佩縣、俄勒岡州波特蘭市三地警方就曾拘捕過非法集結人士，美方對此視而不見，卻罔顧香港發生的違法事實，打著維護集會和言論自由的幌子誣衊抹黑香港警方執法行動，對特區政府施壓，詆毀中國政府破壞『一國兩制』，是赤裸裸的雙重標準，是典型的賊喊捉賊。美方的目的是包庇縱容反中亂港分子的違法行動，企圖搞亂香港，破壞『一國兩制』。」

發言人強調，香港是中國的香港，美方阻撓特區政府依法施政、損害中國主權安全和香港繁榮穩定的圖謀不可能得逞；中國政府貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對外部勢力干預的決心堅定不移，敦促美方立即停止以任何形式干預香港事務，不要在錯誤的道路上越走越遠。

香港示威者在1日走上街頭，高呼「光復香港，時代革命」等口號，當晚有民眾爬上獅子山頭，向山下投射光束，重演去年抗爭期間景象，期間多人遭港警逮捕。根據港警官方臉書，截至當晚10時，至少有86人被捕，其中包含4位區議員。

►戴口罩也要記得保養