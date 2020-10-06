流感疫苗一針難求！北京醫院預約「等到11月底」　黃牛飆3倍炒賣

▲有研究指人同時感染流感和新冠肺炎，可能會出現更嚴重的病情。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著秋冬流感季將至，加上新冠肺炎疫情仍在全球擴散，今年大陸民眾接種流感疫苗的意願大幅上升，但與之相伴的是供應緊張，多地一針難求。有黃牛就看準商機，將原價流感疫苗炒高逾3倍，市民只能在淘寶等網絡商城預約私家醫院，才可接種流感疫苗。

綜合陸媒報導，目前北京、上海、天津、重慶等多地，均出現流感疫苗短缺的情況。北京東直門社區服務站9月至今，只獲批180支疫苗，已全部打完，但從9月23日至9月29日，又有1000多人預約。

該社區服務站工作人員表示，往年10月份才有人開始預約接種流感疫苗，但今年9月就有大批市民開始預約，「今年到貨量不及採購量，而且時間上也亂套了」

無獨有偶，首都醫科大學附屬北京佑安醫院的流感疫苗也是相當火爆，已經預約到11月底。目前，北京市多區的衞生服務站，均出現預約疫苗排長龍的情況。

在供求不足的情況下，流感疫苗價格暴漲。有黃牛表示，目前10月份打一針流感針要398元（人民幣，下同，約新台幣1700元）、而11月一針價格為329元（新台幣1400元）。

▲阿里健康、京東健康等電商平臺的疫苗接種也出現斷供情況。（圖／CFP）

大陸流感疫苗的正常價格是多少？近期在社區醫院接種過流感疫苗的北京市民表示，一針四價流感疫苗價格只要128元。廣州及湖南湘潭的公立醫院中，一針流感疫苗的價格分別為69元（約新台幣290元）與150元（約新台幣650元），但往往一針難求。

不僅社區醫院供應緊張，阿里健康、京東健康等電商平臺的疫苗接種也出現斷供情況。在阿里健康上，流感疫苗接種均在私立醫院，價格也較社區醫院高出一倍，但即便如此，該網站的疫苗在北京、上海、杭州等地也已顯示「售罄」。

實際上，今年流感疫苗的市場供應，較往年已有大幅提升。中國食品藥品檢定研究院副院長張輝早前表示，2019年共簽發6間企業生產的2種流感疫苗，共計3078.42萬劑，年增90.6%；2020年則已簽發3000多萬人份，11月的流感季來臨前，預估將達到5000萬人份，較上年再升62.4%。

▲專家認為，流感疫苗供求不平衡是因為整體需求波動大，各地的需求也大相逕庭。（圖／CFP）

對於疫苗供不應求的情況，大陸疫苗專家陶黎納則受訪表示，流感疫苗看上去一針難求，實際上卻有許多是無人問津，流感疫苗整體有2成報廢率；供求不平衡是因為整體需求波動大，各地的需求也大相逕庭。

北京鼎臣管理諮詢有限責任公司創始人史立臣分析，根據法規，疾病預防控制機構以外的單位和個人不得向接種單位供應疫苗；企業無法直接供貨給接種單位，國內省市流感疫苗供求出現矛盾，也無法從其他地方調貨，導致有些地方的疫苗用不完，有些地方卻用不到，政府儘可能放開簽發量。

他接著指出，往年大家對流感疫苗興趣不大，一方面因為目前大陸批准上市的流感疫苗，預防效果還較為有限，另一方面，流感疫苗需要自費接種，價格遠超感冒藥與消炎藥，「接種流感疫苗性價比並不高，市場對流感疫苗的認可度並不高。」