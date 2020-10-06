　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

流感疫苗一針難求！北京醫院預約「等到11月底」　黃牛飆3倍炒賣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼注射劑，疫苗示意圖。（圖／CFP）

▲有研究指人同時感染流感和新冠肺炎，可能會出現更嚴重的病情。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著秋冬流感季將至，加上新冠肺炎疫情仍在全球擴散，今年大陸民眾接種流感疫苗的意願大幅上升，但與之相伴的是供應緊張，多地一針難求。有黃牛就看準商機，將原價流感疫苗炒高逾3倍，市民只能在淘寶等網絡商城預約私家醫院，才可接種流感疫苗。

綜合陸媒報導，目前北京、上海、天津、重慶等多地，均出現流感疫苗短缺的情況。北京東直門社區服務站9月至今，只獲批180支疫苗，已全部打完，但從9月23日至9月29日，又有1000多人預約。

該社區服務站工作人員表示，往年10月份才有人開始預約接種流感疫苗，但今年9月就有大批市民開始預約，「今年到貨量不及採購量，而且時間上也亂套了」

無獨有偶，首都醫科大學附屬北京佑安醫院的流感疫苗也是相當火爆，已經預約到11月底。目前，北京市多區的衞生服務站，均出現預約疫苗排長龍的情況。

在供求不足的情況下，流感疫苗價格暴漲。有黃牛表示，目前10月份打一針流感針要398元（人民幣，下同，約新台幣1700元）、而11月一針價格為329元（新台幣1400元）。

▲▼針筒,注射器,注射,毒品,吸毒,疫苗。（圖／CFP）

▲阿里健康、京東健康等電商平臺的疫苗接種也出現斷供情況。（圖／CFP）

大陸流感疫苗的正常價格是多少？近期在社區醫院接種過流感疫苗的北京市民表示，一針四價流感疫苗價格只要128元。廣州及湖南湘潭的公立醫院中，一針流感疫苗的價格分別為69元（約新台幣290元）與150元（約新台幣650元），但往往一針難求。

不僅社區醫院供應緊張，阿里健康、京東健康等電商平臺的疫苗接種也出現斷供情況。在阿里健康上，流感疫苗接種均在私立醫院，價格也較社區醫院高出一倍，但即便如此，該網站的疫苗在北京、上海、杭州等地也已顯示「售罄」。

實際上，今年流感疫苗的市場供應，較往年已有大幅提升。中國食品藥品檢定研究院副院長張輝早前表示，2019年共簽發6間企業生產的2種流感疫苗，共計3078.42萬劑，年增90.6%；2020年則已簽發3000多萬人份，11月的流感季來臨前，預估將達到5000萬人份，較上年再升62.4%。

▲▼香港流感肆虐。（圖／CFP）

▲專家認為，流感疫苗供求不平衡是因為整體需求波動大，各地的需求也大相逕庭。（圖／CFP）

對於疫苗供不應求的情況，大陸疫苗專家陶黎納則受訪表示，流感疫苗看上去一針難求，實際上卻有許多是無人問津，流感疫苗整體有2成報廢率；供求不平衡是因為整體需求波動大，各地的需求也大相逕庭。

北京鼎臣管理諮詢有限責任公司創始人史立臣分析，根據法規，疾病預防控制機構以外的單位和個人不得向接種單位供應疫苗；企業無法直接供貨給接種單位，國內省市流感疫苗供求出現矛盾，也無法從其他地方調貨，導致有些地方的疫苗用不完，有些地方卻用不到，政府儘可能放開簽發量。

他接著指出，往年大家對流感疫苗興趣不大，一方面因為目前大陸批准上市的流感疫苗，預防效果還較為有限，另一方面，流感疫苗需要自費接種，價格遠超感冒藥與消炎藥，「接種流感疫苗性價比並不高，市場對流感疫苗的認可度並不高。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／立法院通過「台美復交」決議　促美軍協防台灣
澎恰恰2.4億債務　爆與「汪建民高利貸」有關
小鬼義賣「總金額」曝光！　親妹公開收據捐榮總
快訊／新增3例！　指揮中心下午說明
快訊／萬華混戰1人心臟被刺亡　22歲兇嫌龍山寺旁爛醉落網
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

38歲媽媽崩潰！「難言之隱」竟傳給5歲女兒：老公嫌棄要離婚...

25歲女主播被男友7刀手刃！他大喊「為民除害」　遺體2年多後才下葬

潘曉穎母：就算最後不是死刑　也願接受台灣對陳同佳判決

印度限制中企投資　中國駐印大使：損人而不利己

流感疫苗一針難求！北京醫院預約「等到11月底」　黃牛飆3倍炒賣

陳同佳案再掀台港角力！　港府：無權干預「如何赴台自首」

哭著走完！他爬黃山遇「雨衣大軍」被擠爆　回頭一看崩潰：我想回家

光盤行動／領免費蔬果大排長龍　「食物銀行＋共享冰箱」點亮窮困人生

光盤行動／化「臨保」為公益　上海食物銀行5年搶救708萬噸食品

香港「美心集團」大小姐妹夫墜樓身亡　疑因久病厭世

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

韓國人來台開店「韓系咖啡廳」　隱身東區小巷...蜂蜜年糕超犯規

陳立農20歲了！一連串組曲「致敬前輩」　《晴天》《想見你想見你想見你》唱功再進步

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

38歲媽媽崩潰！「難言之隱」竟傳給5歲女兒：老公嫌棄要離婚...

25歲女主播被男友7刀手刃！他大喊「為民除害」　遺體2年多後才下葬

潘曉穎母：就算最後不是死刑　也願接受台灣對陳同佳判決

印度限制中企投資　中國駐印大使：損人而不利己

流感疫苗一針難求！北京醫院預約「等到11月底」　黃牛飆3倍炒賣

陳同佳案再掀台港角力！　港府：無權干預「如何赴台自首」

哭著走完！他爬黃山遇「雨衣大軍」被擠爆　回頭一看崩潰：我想回家

光盤行動／領免費蔬果大排長龍　「食物銀行＋共享冰箱」點亮窮困人生

光盤行動／化「臨保」為公益　上海食物銀行5年搶救708萬噸食品

香港「美心集團」大小姐妹夫墜樓身亡　疑因久病厭世

周蕙曝消失歌壇內幕　「5年的眼淚在那一刻流完」

38歲媽媽崩潰！「難言之隱」竟傳給5歲女兒：老公嫌棄要離婚...

苦苓／川普染疫對台灣有何影響？

花蓮斥資7500萬...打造4座共融式遊戲場　邀大小朋友參與設計

國防部編「提升後備戰力」小組　教召明年起一年一訓、一次14天

劉德華8歲愛女「絕美顏值正面照」曝光！　五官美到網友驚艷：可以出道了

明月啟示認養路燈！花蓮八旬阿嬤：經濟許可逐年增加

這一夜好溫馨！台東綠蠵龜登灘產卵　海巡擕遊客守護母龜順産

日本富豪寵女不手軟　搶下4.5億元巨鑽並以女兒名命名

酒駕7次關31個月不怕！台南男第8次再犯…瞎扯：我是「前天」喝酒

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

大陸熱門新聞

遊客爬黃山被擠爆！回頭一看崩潰了

遊客擠爆「0距離泛舟」！實況照曝網驚：喪屍攻城

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

母子罹患同一癌症！　「每天1飲食惡習」是釀病關鍵

美心集團大小姐妹夫墜樓身亡　疑因久病厭世

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

黃山擠爆　遊客爬一半喊我想回家

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

光盤行動／領免費蔬果大排長龍 「食物銀行＋共享冰箱」點亮窮困人生

她趕高鐵被「行李箱絆倒」亡！家屬求償264萬

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

男醫推拿手下探狂抓胸！路人二連拍超傻眼

光盤行動／化「臨保」為公益 上海食物銀行5年搶救708萬噸食品

開車22小時想吐　警秒攔：罰睡2小時

更多熱門

相關新聞

遊客爬黃山被擠爆！回頭一看崩潰了

遊客爬黃山被擠爆！回頭一看崩潰了

隨著大陸新冠肺炎疫情趨緩，十一假期期間民眾開始「報復性出遊」，光是1日至4日，就有4.25億人次出門遊玩，這也導致不少景點「人擠人」。有遊客前往世界遺產黃山時，沒想到狹窄的山路卻塞滿了穿雨衣的遊客，讓他忍不住大吼「我想回家」，但回頭卻一樣是看不見盡頭的隊伍，實在進退兩難。

中方代表26國　轟西方國家侵犯人權

中方代表26國　轟西方國家侵犯人權

WHO：全球1/10人口恐已感染

WHO：全球1/10人口恐已感染

川普住院推特連發　結尾都同一字

川普住院推特連發　結尾都同一字

鄭文燦籲市民儘早接種流感疫苗

鄭文燦籲市民儘早接種流感疫苗

關鍵字：

新冠病毒大陸戰疫流感疫苗一針難求黃牛

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面