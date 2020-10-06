21年來首度舉債！觀光基金「減收112億」快見底　觀光局2方法籌錢

▲新冠肺炎疫情未見降溫，桃園機場持續加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，機場出入境旅客幾乎歸零，導致交通部觀光局觀光發展基金幾乎見底，觀光局表示，今明兩年的觀光發展基金恐只有16到35億，較原定目標減收93到112億元。為了觀光發展需求，將爭取國庫撥補與舉債方式籌措。這也將是21年來首度舉債。

觀光局近年來不斷推出國旅補助，盼能達到觀光「淡季不淡」的目標，補助經費多由觀光發展基金支付，而基金收入來源為旅客離境繳交的機場服務費500元，其中250元為觀光發展基金，250元屬於機場公司所得，每年出入境旅客人數極多，因此過往基金收入都相當可觀。

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觀光發展基金除用於觀光軟硬體建設外，近年來也使用於國旅補助計畫，從一年費用支出約60億元逐漸增加，今年遇上疫情肆虐，雖然收入歸零，但補助需求仍在，還以基金支付紓困、振興、補助等計畫，預計今年底基金餘額不到8000萬元。

▲▼來台旅客雪崩式減少，仰賴機場服務費為收入的觀光發展基金幾乎見底。（圖／記者李毓康攝）

觀光局表示，觀光發展基金由機場服務費收入50％挹注，不足部分由國庫撥補，104年度始由絀轉餘，累積賸餘逐年穩定成長。然而今年受到疫情衝擊，來台旅客與國人旅遊人次呈現雪崩式下滑，出境人數銳減，亦便以機場服務費為主要財源觀光發展基金面臨短收困境。

觀光局表示，去年觀光發展基金收入達67億元，預計今年僅剩9到10億元，減收57至58億，明年原定收入61億元，受疫情影響將下修為7至25億元，減收36至54億元。

觀光局指出，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取「國庫撥補及舉債方式」籌措，並朝開源節流，以利觀光業務之進行，與促進本基金永續經營。從觀光發展基金1999年推行至今，這將是21年來首度舉債。