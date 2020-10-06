　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

21年來首度舉債！觀光基金「減收112億」快見底　觀光局2方法籌錢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情未見降溫，桃園機場持續加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，機場出入境旅客幾乎歸零，導致交通部觀光局觀光發展基金幾乎見底，觀光局表示，今明兩年的觀光發展基金恐只有16到35億，較原定目標減收93到112億元。為了觀光發展需求，將爭取國庫撥補與舉債方式籌措。這也將是21年來首度舉債。

觀光局近年來不斷推出國旅補助，盼能達到觀光「淡季不淡」的目標，補助經費多由觀光發展基金支付，而基金收入來源為旅客離境繳交的機場服務費500元，其中250元為觀光發展基金，250元屬於機場公司所得，每年出入境旅客人數極多，因此過往基金收入都相當可觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光發展基金除用於觀光軟硬體建設外，近年來也使用於國旅補助計畫，從一年費用支出約60億元逐漸增加，今年遇上疫情肆虐，雖然收入歸零，但補助需求仍在，還以基金支付紓困、振興、補助等計畫，預計今年底基金餘額不到8000萬元。

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲▼來台旅客雪崩式減少，仰賴機場服務費為收入的觀光發展基金幾乎見底。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

觀光局表示，觀光發展基金由機場服務費收入50％挹注，不足部分由國庫撥補，104年度始由絀轉餘，累積賸餘逐年穩定成長。然而今年受到疫情衝擊，來台旅客與國人旅遊人次呈現雪崩式下滑，出境人數銳減，亦便以機場服務費為主要財源觀光發展基金面臨短收困境。

觀光局表示，去年觀光發展基金收入達67億元，預計今年僅剩9到10億元，減收57至58億，明年原定收入61億元，受疫情影響將下修為7至25億元，減收36至54億元。

觀光局指出，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取「國庫撥補及舉債方式」籌措，並朝開源節流，以利觀光業務之進行，與促進本基金永續經營。從觀光發展基金1999年推行至今，這將是21年來首度舉債。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／立法院通過「台美復交」決議　促美軍協防台灣
澎恰恰2.4億債務　爆與「汪建民高利貸」有關
小鬼義賣「總金額」曝光！　親妹公開收據捐榮總
快訊／新增3例！　指揮中心下午說明
快訊／萬華混戰1人心臟被刺亡　22歲兇嫌龍山寺旁爛醉落網
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛肉成痴難割捨！他想賣素食「怕不敬」　網點1關鍵：這樣就可以

花蓮斥資7500萬...打造4座共融式遊戲場　邀大小朋友參與設計

明月啟示認養路燈！花蓮八旬阿嬤：經濟許可逐年增加

這一夜好溫馨！台東綠蠵龜登灘產卵　海巡擕遊客守護母龜順産

21年來首度舉債！觀光基金「減收112億」快見底　觀光局2方法籌錢

重考台大電機！學霸「想當公務員」　就靠1點：何必進科技業廝殺

「2便當235元」配菜鬼打牆！狂塞玉米罐頭+筍絲　店家回應惹眾怒

他4個月沒回家！老闆一聽「請假原因」冷汗狂冒：我該准假嗎？

「不塞車」成中秋節最大禮物！林佳龍：疏運新招有效雙十續用

彰化路燈超嗨！一閃一閃夜影勁舞40分鐘　網：提前慶祝國慶日

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

韓國人來台開店「韓系咖啡廳」　隱身東區小巷...蜂蜜年糕超犯規

陳立農20歲了！一連串組曲「致敬前輩」　《晴天》《想見你想見你想見你》唱功再進步

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

愛肉成痴難割捨！他想賣素食「怕不敬」　網點1關鍵：這樣就可以

花蓮斥資7500萬...打造4座共融式遊戲場　邀大小朋友參與設計

明月啟示認養路燈！花蓮八旬阿嬤：經濟許可逐年增加

這一夜好溫馨！台東綠蠵龜登灘產卵　海巡擕遊客守護母龜順産

21年來首度舉債！觀光基金「減收112億」快見底　觀光局2方法籌錢

重考台大電機！學霸「想當公務員」　就靠1點：何必進科技業廝殺

「2便當235元」配菜鬼打牆！狂塞玉米罐頭+筍絲　店家回應惹眾怒

他4個月沒回家！老闆一聽「請假原因」冷汗狂冒：我該准假嗎？

「不塞車」成中秋節最大禮物！林佳龍：疏運新招有效雙十續用

彰化路燈超嗨！一閃一閃夜影勁舞40分鐘　網：提前慶祝國慶日

台中男酒後炫富「比誰豪車多」…砸爆親姊692萬賓士：我咧驚O小？

愛肉成痴難割捨！他想賣素食「怕不敬」　網點1關鍵：這樣就可以

廂型車後門沿路晃動！後方駕駛驚喊「超扯」　網揪1亮點風向秒轉

影／國民黨提案「學校、幼兒園禁用美豬」竟遭封殺：揭穿民進黨謊言

老公「千人斬」沒關係！　性愛作家妻超樂：這些練習讓我很享受

租金溜滑梯！忠孝東路黃金216巷　店面破盤價租時髦髮廊

周蕙曝消失歌壇內幕　「5年的眼淚在那一刻流完」

38歲媽媽崩潰！「難言之隱」竟傳給5歲女兒：老公嫌棄要離婚...

苦苓／川普染疫對台灣有何影響？

花蓮斥資7500萬...打造4座共融式遊戲場　邀大小朋友參與設計

生活熱門新聞

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

雨彈灌一周！昌鴻迴轉漫步路徑成謎

彩妝師公開羞辱女顧客！當眾嗆：妳滾蛋

男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」

「鞍形場」成關鍵！昌鴻估成中颱將迴轉　最高機率路線曝

神人台灣縱走攻略！20時45分「切西瓜」

台中12名印尼籍學生發燒、腹瀉疑染疫　快篩結果出爐

桃園超商Google評價五星！兩原因曝

快訊／新增3例境外移入！指揮中心1430記者會

妻怒抓夫看A片　月奉5萬給師父去邪淫

館長夫人買百萬沙發　超瞎理由曝

台中女叫餐填錯地址　逼外送員吞下去

「沒錢喝星巴克」就不生！網卻認同：他是對的

更多熱門

相關新聞

空姐、導遊看這邊！旅宿、代銷業徵才　鎖定航空旅遊待班人員　

空姐、導遊看這邊！旅宿、代銷業徵才　鎖定航空旅遊待班人員　

過去航空、旅遊產業是人人稱羨的工作，但今年因為新冠肺炎疫情影響，許多相關從業人員不是沒了工作就是薪水大減，不過現在台灣的旅宿業以及代銷業者都希望大舉招募這些相關人才，甚至釋出職缺讓這些人員可以在相關領域發揮所長。

運輸、觀光產業仍受疫情衝擊　林佳龍：盼盡快通過紓困3.0

運輸、觀光產業仍受疫情衝擊　林佳龍：盼盡快通過紓困3.0

快訊／新增3例境外移入！指揮中心1430記者會

快訊／新增3例境外移入！指揮中心1430記者會

即／川普出院後影片2連發

即／川普出院後影片2連發

影／川普出院了！只待3晚「閃電離開」

影／川普出院了！只待3晚「閃電離開」

關鍵字：

新冠肺炎觀光

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面