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教女同事按摩！按摩師「手二度下探」狂摸　聚會再搭肩摸胸

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▲新北市籍吳姓男子去年5月間某日清晨在龜山區某處空地，隨機見落單女子自後熊抱往巷內拖行，以手勾住頸部與摀住嘴巴，欲強行親吻與撫摸胸部，女子掙脫後報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲按摩師指導女同事如何按摩，竟撫摸對方下體、胸部。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名經絡會館按摩師阿俊（化名）假藉指導女同事花花（化名）「如何按摩」，趁機觸摸花花下體，還在員工的唱歌聚會中，撫摸花花胸部。對此，日前新北地院依意圖性騷擾，將阿俊判處拘役60日，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，阿俊於今年1月6日、7日趁指導花花如何按摩時，手竟直接往下探，撫摸呼花下體，起初花花隱忍未告，但同月9日，阿俊竟還食髓知味，在KTV員工聚會中，見同事們都在歡唱，手先是搭扶花花肩膀，接著往下移動，撫摸花花胸部得逞，而此舉動，也讓花花不再隱忍，決定報警提告。

對此，阿俊僅坦承指導按摩時，有撫摸花花下體，但對於KTV襲胸一事，則矢口否認，辯稱當時喝醉了，不記得發生什麼事情，也許當時真的想碰觸花花肩膀，但不記得有碰觸到什麼程度。

法官傳訊證人前來說明，勘驗相關說詞後，確認阿俊犯行，認為阿俊假藉工作場合、酒後的機會，觸摸花花下體、胸部，明顯欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，考量雙方尚未達成和解，審酌後，依意圖性騷擾，判阿俊拘役60日，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。


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