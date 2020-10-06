反中霸權！8拉美國80政要簽署「支持民主台灣宣言」力挺

▲台灣國旗，中華民國國旗。（圖／路透社）



文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

多明尼加、哥斯大黎加、哥倫比亞在內的8個拉美國家超過80位政要、學者與意見領袖，9月28日透過視訊簽署「支持民主台灣、反對中國霸權宣言」，連署人數仍在持續增加中。

參與簽署的「古巴民主領導機構」（Directorio Democrático Cubano, DDC）秘書長古提瑞茲（Orlando Gutierrez）今天親自將這份連署宣言交給駐邁阿密台北經濟文化辦事處，表達對台灣的堅定支持。

他強調，該宣言最值得注意的是包含台灣前邦交國政要都現身背書，力挺台灣，反對中國的軍事威脅，證明台灣「德不孤，必有鄰」。

包括台灣前友邦多明尼加、哥斯大黎加，以及哥倫比亞、致力、烏拉圭、墨西哥、委內瑞拉、古巴共8國超過80位政要、學者與意見領袖於9月28日在哥斯大黎加首都聖荷西市，透過視訊共同簽署「支持民主台灣，反對中國霸權」宣言，表達對台灣的支持。

宣言指出，「面對中國共產黨揚言攻擊中華民國（台灣）的威脅，台灣未曾退怯，並選擇對抗極權政權、堅定捍衛民主自由，國際社會必須嚴厲譴責中國；台灣係主權獨立國家，應禁止中國共產黨威脅追求民主與自由的台灣人民。呼籲國際社會，尤其是民主國家的領導人共同譴責習近平政權對台灣及蔡英文總統女士的一切威脅」。

宣言簽署成員包括前友邦哥斯大黎加國會議員多拉內斯庫（Dragos Dolanescu）、多明尼加前能源及煤礦部部長卡斯蒂約（Pelegrín Castillo）、墨西哥前檢察官波利歐（René Bolio）、哥倫比亞參議員費南妲（María Fernanda Cabal）等，參與連署人數仍在持續增加中。