捲髮女「買餅插隊」爆氣！店員嚇壞安撫　調監視器怒了：給我道歉





圖、文／CTWANT

新竹知名餅店「如美餅舖」上個月發生一起排隊糾紛，當所有人都在乖乖排隊等買餅時，一名大媽卻展現「鬼之插隊」，不斷向前移動，而當他準備開始點餐的同時，卻被一旁的客人拆穿，結果大媽竟惱羞成怒在店裡大聲嚷嚷，對著客人咆哮，當時店員急忙安撫大媽的情緒，但事後翻閱監視器畫面後，證實大媽確實有插隊，於是將影片PO網，要大媽出面和客人道歉！

從「如美餅舖」公布的監視器畫面可見，當時店內共有5名客人，一名頭戴安全帽的女客人進到店裡排在隊伍中，過了約莫10秒，一名身穿黑色外套的大媽走了進來，並在一陣混亂中插了前面那位女客人的隊，期間還不斷盯著檯面上的餅，跟一旁的客人聊天扮鎮定，豈料那粗糙的插隊手法還是被人揭穿。

雖然從監視器畫面無法清晰聽到店內聲音，但卻能明顯聽到大媽對著客人咆哮，這時店員馬上出面安撫她的情緒，先讓後面的客人買餅，但沒想到當那位頭戴安全帽的客人離去後，大媽仍持續咒罵著。

事後店家翻閱監視器畫面，看到這幕後相當生氣，將事發過程全都放到臉書社團，並說：「您要的監示器幫您調出了！確定您插隊又罵人！請您找到影片中的小女生、向人家道歉。作為長輩社會責任要有。最後向當天在場的顧客道歉、對不起！讓大家驚嚇到！真的很抱歉！」

影片曝光後，網友一致推爆店家的做法，紛紛留言：「真的是一個很丟人的歐巴桑」、「這種客人直接轟出去」、「優質店家！支持小女生提告」。

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