陳佩琪嗆媒體：我出門一定逆時中？有需要這樣嗎？

▲柯文哲、陳佩琪出席白色野餐日。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者黃巈禾／台北報導

2020台北國際白色野餐日3日在台北流行音樂中心旁的市民大道盛大舉行，台北市長柯文哲和夫人陳佩琪也盛裝出席。對於有媒體下標「這回不逆時中！ 陳佩琪伴柯赴白色野餐日」，陳佩琪時隔2天後終於在臉書回應，「我出門一定就是逆時中， 沒別的了， 有需要這樣嗎？」

陳佩琪表示，多數媒體都用「2020白色野餐 柯P夫婦全白現身」做標題，不知為何這家媒體要用「這回不逆時中！ 陳佩琪伴柯赴白色野餐日」，若不是當事人或以當事人的立場，大家看了感覺如何？她在這則新聞下回了一段話，也寄給電視台的客服部，隔天客服部回覆會轉告給同仁，不久後這位「同仁」回覆「謝謝對他們的支持，請以後再多支持他們」。

陳佩琪直言，跟市長出門活動是義務， 對疫情和世衛信有自己的看法，是自己的醫療專業， 請問這種標題，「是我出門一定就是逆時鐘， 沒別的了， 有需要這樣嗎？」

陳佩琪提到，先生是現任市長，她是「牽手」，市長還沒卸任前，自認有義務陪同市長出席活動，她是利用自己的假期，花自己的時間，不會收任何車馬費，就是純義務本質，本業是醫生，之前的世衛信，到後來的小明爭議，到最近是否普篩，是按自己醫師的專業在說話，「個人認為要杜絕沒症狀者變成社區感染源，就該如此，因為這病毒五成以上到八成是沒症狀」。

陳佩琪說道，「我，或許大家都不認同，PTT也都罵我是沒腦的普篩天后，被罵久了也會怕，所以承諾不再講了， 所有爭議就留給大家認為有資格講的人去講，沒想到後遺症還沒結束」，PTT上的攻擊， 或許就是一些上不了檯面的匿名攻擊， 只是檯面上的媒體有需要下這種標題？出席活動都是為要逆時中？從這裡也學到了跟滿意度九成的部長意見不和是多麼嚴重的事，「因為跟他意見不合，人家對我的嘲弄似乎也永無止境！」