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音樂課考數學！他揭「台灣教育的悲哀」　網嘆：沒有童年只有考試

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▲國高中的藝能課拿來考試，已經成為常態。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲國高中的藝能課拿來考試，已經成為常態。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者楊庭蒝／綜合報導

在台灣的九年一貫課程當中，除了國文、英文、數學等學科外，也安排了像是體育、音樂、美術等課程，讓學生們可以適性發展。不過，每個人或多或少都曾經遇過老師「借課」的情形，就有網友在「爆廢公社」裡貼出一張黑板照，上面其中一項寫著「明音樂考數1-2」，並詢問「台灣教育還是跟以前一樣嗎？」，引起熱烈迴響。

在貼文的照片上寫著，「1、明音樂課考數1-2，2、考國L3大卷，3、明早修考公民，4、星期四第七節考國文」，其中「明音樂課考數1-2」被用紅圈圈起來。網友表示，「問一下現在國中還是這樣嗎？童軍、家政、美術、音樂、全都拿去考試，台灣教育還是跟以前一樣嗎？」

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網友們看了紛紛表示，「很正常」、「可悲的台灣教育」、「因為老師從小也是這樣，這是一種傳承」、「體育、電腦也都是」、「我以前國三，高三常常這樣」、「然後到大學才在問小孩你的興趣是什麼」、「一句話，可憐的小孩沒有童年，只有考試」。

據本站之前的報導《「明音樂課考數1-2」　王浩宇嗆老師：知法犯法太過分》，其實這張照片2016年就曾被桃園市議員王浩宇公開譴責，「知法犯法的老師，教不出守法的好公民。不要怪我處處針對學校，是你們太過分！！！」

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

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