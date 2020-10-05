陸翼龍-2無人機首度實戰演練　考驗災區協作能力



▲中國大陸首度針對無人機實戰演練。（圖／翻攝央視新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸首度針對無人機進行重大災情實戰演練，據《央視新聞》報導，此次實戰驗練，主要針對翼龍-2無人機，演練首度實現跨空域、跨晝夜等實戰場景下的應急通訊，翼龍-2無人機將近20小時的連續飛行驗證其可靠性及對複雜環境的適應能力，將為中國大陸應急救援體系提供有力支撐。

此次實戰演練是在9月29日凌晨4時50分舉行，演習主角「翼龍-2」無人機在雨天中從貴州安順機場起飛，一路飛往四川木里地區。之所以選擇四川木里地區，主要是這次測試以實戰為考量，因此選擇山高林密、公共網路覆蓋不到的四川木里地區，模擬該區域發生重大災害時，無人機為救援隊伍提供通訊保障。

▲翼龍-2無人機在演練中協助災區建造通訊網。（圖／翻攝央視新聞）



報導提到，翼龍-2無人機抵達指定區域上空後，迅速搭建區域空間通訊網，為地面救援隊伍提供有效通信覆蓋。 測試效果顯示，無人機回傳的圖像清晰，現場影像與聲音數據也能與應急管理部指揮大廳同步，成功實現即時調度。

中國移動（成都）產業研究院周劍指出，基站的三大部分搭載在翼龍-2無人機上，透過災區上空盤旋，經由衛星鏈路接入通訊商的核心網，成功對災區進行覆蓋。航空工業翼龍系列無人機常務副總師王大勇則提到，無人機進行不同高度的盤旋飛行，對公網、專網和超短波三個頻段的應急通信保障測試。

報導強調，此次實戰演練首度實現跨空域、跨晝夜，實戰場景下的應急通信，近20小時連續的飛行，也驗證翼龍-2無人機的高可靠性和優異的複雜環境適應能力，將為中國大陸應急救援體系提供有力支撐。

▲翼龍系列無人機由中國成都飛機設計研究所製造。（圖／CFP）