美軍臂章地圖劍指中國？張競：早被劃入印太戰區「哪有必要耍弄」

▲美國空軍人員制服上的臂章印著中國地圖形狀的紅色剪影。（圖／翻攝自美國《空軍》雜誌）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國空軍無人機部隊的士兵日前被發現，演訓兵力臂章上有中國地圖及骷髏樣式，引起大陸各界強烈不滿。對此，中華戰略學會研究員張競指出，該，其實還包含了琉球、台灣、菲律賓、印尼，美軍釋放相關訊息不見得是政治挑弄，因美軍戰區劃分早將中國大陸劃入印太戰區作戰責任區AOR之內，「哪有必要找個演訓兵力臂章來耍弄？」

張競表示，他查看大陸的公開論壇及軍迷聊天室，發現整個目光都聚焦在中國大陸，95％的發言都是在情緒宣洩，但卻未曾花點理智注意到，本次演習想定地理涵蓋區還包括琉球、台灣、菲律賓、印尼，但卻不包括中南半島乃至於新加坡，甚至位於婆羅州與印尼接壤之東馬來西亞亦被切除，更讓人注意的是包括琉球，卻不包括日本本土。

張競認為，就憑該中隊演習臂章設計人員來說，假若沒有見過相關圖示，絕對不會繪製出這張很奇怪的地理顯示圖。

張競指出，軍事作戰就像一場舞台劇，不同演員依劇本走位演出，各自將戲唱好，臨時有變就須隨機應變，這樣演出才會成功，最重要的是，「用不上的演員就不要硬軋一角」，所以我們要問，假若是兩棲攻略任務，有哪個子任務項目，必須靠MQ-9 Reaper才能達成？甚至還要再問，這個兵力有重要到非其不可之地步？其任務職能（mission role）有重要到能夠當成演習代名嗎？

張競表示，其實他心中存疑已有數日，直到昨日接到一位歐洲朋友從網路來電詢問看法，兩人都認為美軍刻意釋放此等訊息，其實未見得是在政治挑弄，「因為只要去觀察美軍戰區劃分圖，早就大喇喇地將中國大陸劃設在印太戰區作戰責任區AOR之內，那有必要找個演訓兵力臂章來耍弄？」

張競指出，他與老朋友討論後，其實都認為這是存心佈局之資訊戰手法，抛個石頭到水塘中，「看看對方是仔細認真來看門道呢？還是像《環球日報》胡總編情緒發洩式地湊熱鬧？」

▼中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

