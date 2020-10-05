阿公阿嬤突然沒食慾！大腸癌默默上身...103歲微創手術照樣搞定

▲大湖鄉1名高齡93歲的黃奶奶，因腫瘤體積大（如紅圈所示），幾乎完全阻塞腸道，經微創手術成功切除。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉1名高齡93歲的黃奶奶，因食慾不振、頭暈疲倦到急診就醫，檢查顯示血紅素值僅5.5（正常值為12以上），經大腸鏡檢查發現是右側大腸癌，且腫瘤體積大，幾乎完全阻塞腸道，經接受腹腔鏡微創手術後，成功切除大腸癌，術後恢復狀況良好。

另外，在苗栗市的96歲的涂奶奶，因頭暈跌倒被送至醫院急診，抽血檢查發現血紅素只有4.6，經檢查後，確認為橫結腸大腸癌。同樣在苗栗市的95歲李爺爺，因為食慾不振、腹脹到醫院就診，也診斷為乙狀結腸癌。3位長輩因年紀大，家屬擔心手術風險高，原本想放棄治療，經與大千綜合醫院外科主任馮啟彥討論後，接受腹腔鏡微創手術，成功切除大腸癌，術後恢復狀況良好，家屬也感謝不已。

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▲主任馮啟彥（左2）表示，長輩年紀雖大，若能積極與醫師討論評估，仍可手術改善病況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

馮啟彥主任表示，大腸癌目前是發生率最高的癌症，好發於中老年人，初期沒有特別不舒服的症狀，除非腫瘤很大引起腹痛或是解血便合併貧血時，病人才會驚覺大腸癌的發生。

馮還說，現行大腸癌治療有腹腔鏡微創手術，傷口小、復原快，一般手術後2天可下床走動，3-5天即可進食，因此病人雖然年紀大，但若與醫師討論及評估後，仍是可以接受手術治療改善病況的。馮啟彥主任分享，曾為高齡103歲的長輩手術過大腸癌，術後也都恢復良好。

由於人口老化比例增加，加上長輩表達能力較差，身體有狀況常常自己都不知道，因此容易錯過黃金治療期，馮啟彥主任提醒民眾，多多關心家中長輩的健康，如遇疾病需要治療時也不要輕言放棄，可多與醫師討論，找出適合的治療方式。

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