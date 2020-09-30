18歲女高中生教師夢碎　診斷出大腸癌4個月淚別心愛男友

▲英國18歲女高中生，成為全國有史以來因腸癌死亡最年輕的人之一。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

英國18歲的女高中生的辛普森（Charlotte Simpson），在今年1月被診斷出患有第四階段癌症後，進行了為期四個月的短暫戰鬥。4月間，她被告知只有幾週的生命，5月22日離開人世，是英國有史以來因腸癌死亡最年輕的人之一。

母親莎拉（Sarah）表示，辛普森去年10月時首次出現劇烈胃痛，但驗血僅診斷出貧血，幾個月後，依然覺得不舒服，並有疲勞和體重減輕等情形。到了12月中，辛普森大便中出現血，直到今年1月份，她接受大腸鏡檢查才確診為癌症。

莎拉說：「在確認女兒的癌症已經擴散並診斷出她的疾病後，她的世界崩潰了。」在此之前，辛普森是一位非常幸福的年輕女孩，有一位熱戀中的男朋友，也有一個當小學老師的夢想。

莎拉向媒體透露，辛普森最初被診斷出患有癌症時，並沒有失去希望。從一開始，她的整體態度就令人讚嘆，她說：「會沒事的。」

辛普森於2月初開始進行化學療法和免疫療法，但是一個月後，一次掃描發現癌症已經擴散到她的胃和淋巴結。她只有幾週的時間生命，但在冠狀病毒封鎖期間，只有一個訪客能在醫院裡，於是她的父母決定帶她回家。兩個星期後，辛普森於家中安然去世。

辛普森的母親決心提高大家對青少年腸癌的認識，因為「我不想看到其他家庭像我們一樣悲痛。」

前不久，漫威人氣電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼也因大腸癌病世，享年43歲，驟逝消息震驚全球。醫師表示，大腸癌有年輕化趨勢，呼籲民眾應及早開始做腸鏡篩檢，以便及早發現，及早治療。