剪髮1000元！他怒轟「台灣美髮業漲很大」直逼日本價：越來越敢開

▲有些髮廊價格是百元理髮5倍以上，但技術卻差不多。（示意圖／取自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

雖然台灣大街小巷都能見到百元快剪，但某些連鎖髮廊的價格仍持續上漲。一名男子前幾天聽朋友說，常去的髮廊又要漲價了，剪髮一路從450元翻倍漲到現在破1000元，「價錢直接追上日本專業髮廊（5000日幣）耶！問題是台灣普遍技術根本沒到日本的等級」，直呼台灣美髮業漲幅實在太誇張。

原PO在PTT表示，朋友以前就習慣在那間連鎖髮廊剪髮，但價格從三位數衝到四位數，十幾年前給設計師剪頂多450元，後來漲到600元再漲到800元，前幾天更直接衝破1000元。他曾經在日本住過一段時間也在當地剪過頭髮，他認為台灣美髮技術比不上日本，價位卻和日本差不多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不少人覺得染或燙才需要去比較貴的髮廊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



他分享個人觀察心得，「台灣剪壞、燙壞的比例特別高」，很多學徒洗2年頭就晉升為設計師，技巧卻不一定撐得起那價錢，尤其是搭飛往東京的班機看得最清楚，從乘客後腦杓看過去，「頭髮剪燙成一坨屎的，九成是台灣遊客；頭髮打理得很有形有層次的，九成是日本歸國旅客」，他不滿台灣物價與美髮技術都沒有日本純熟，「但開價越來越敢開」。

網友回應，剪髮的價差本來就很大，如果覺得在台灣剪一次頭不值1000元，那也有100元的可以選擇，「可以去百元快剪啊」、「便宜的那麼多，剪的差就換啊，你是不是不敢換設計師」、「我覺得你是在意花那個錢沒得到等值的設計消費」、「明明一堆百元剪髮比以前便宜多了」、「價格上下限這麼大的服務，覺得不值就換一間而已」、「客群不同有什麼好質疑的？」