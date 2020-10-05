LIVE／公費流感疫苗今開打　陳時中、周志浩、潘若迪率先接種

記者陳詩璧／台北報導

公費流感疫苗今（5）日開打，疾病管制署今年準備603萬劑公費疫苗，接種對象包含滿6個月以上至學齡前幼兒、高中職以下學生、50歲以上成年人、孕婦、6個月內嬰兒父母等9類對象。疾管署上午也舉辦記者會，包括了衛福部長陳時中、疾管署署長周志浩、今年代言人是由藝人潘若迪擔任，都會在現場施打流感疫苗示範。另外，疾管署也找來了公費流感疫苗施打對象的民眾到場也將陸續施打。

▲公費流感疫苗10月5日開打。（圖／記者嚴云岑攝）

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▲今年公費疫苗共有3家廠牌，分別有雞胚胎蛋培養與細胞培養，疾管署表示，兩者差異僅製程不同，施打效果相當。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

今年公費流感疫苗實施對象包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中(職)學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位之防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等。

▲公費流感疫苗10月5日開打，上述為施打對象及提醒。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）



除學生於校園集中接種外，其餘公費對象可於10月5日開打後，攜帶健保卡及相關證明文件(如：兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)前往合約院所接種。

疾管署提醒，民眾於接種前應由醫師進行評估，已知對疫苗成份過敏者或過去注射曾經發生嚴重不反應者，不予接種；發燒或有急性中重疾病者，請待病情穩定再接種。

▲民眾前往醫療院所或是接種站時，應配戴口罩。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

指揮中心另提醒，民眾前往醫療院所或接種站接種時，應佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施；接種流感疫苗後，應於接種單位或附近休息觀察至少30分鐘，待無不適再離開，另可能會有注射部位疼痛、紅腫等，一般會在發生後1至2天恢復，若有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，應儘速就醫並通報當地衛生局或疾管署。

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