超市貨架驚悚「骨牌式連倒」　21歲正妹困走道遭商品活活砸死！

▲巴西超市貨架倒塌。（圖／翻攝自YouTube／Blog Gustavo Negreiros）

記者劉亭／綜合外電報導

巴西聖路易斯Mix Mateus Atacarejo超市2日晚間發生意外事故，高聳的貨架突然如同「骨牌」一樣接連塌坍，一名21歲店員正在上架商品來不及逃跑，在走道被許多墜落商品砸中，最終不幸身亡，另外還有8人受傷。

根據「每日郵報」報導，事件發生在晚間8時15分，超市最繁忙的時刻，現場擠滿了客人。從監視器畫面中可見，右邊貨架的金屬結構突然開始掉落壓向了前方，貨物開始不斷落下，貨架也一個接一個倒塌，在結帳的人們見狀紛紛逃亡。

▲21歲的依蓮不幸身亡。（圖／翻攝自臉書）

等到倒塌停止後，人們返回尋找倖存者，現場響起尖叫聲、哭聲。當地出動了270多名消防員，經過11個小時搜救後，包含員工與顧客共8人受傷，而21歲的依蓮（Elane de Oliveira Rodrigues）則不幸死亡。

依蓮的表弟透露，依蓮3個月前才剛開始在超市工作，真的很開心可以當貨物上架員，她手機中拍下最後一張自己的照片，就是在商場中穿著藍色的工作T恤。

營運超市的Mateus集團發出聲明表示遺憾，強調正在盡一切努力，尋找、挽救和支持受害者，他們也證實了依蓮的死亡。目前仍未清楚倒塌事故發生的原因，但懷疑可能是堆高機不慎造成貨架倒塌。