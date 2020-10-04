澳洲首例！　以為頭痛是腫瘤…手術切開竟是「絛蟲腫囊」

▲澳洲一名女子長期頭痛，檢查後發現竟是「充滿絛蟲的腫囊」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

澳洲一名25女子經歷一個多禮拜的頭痛後，去醫院接受磁振造影（MRI）檢查，原本醫生以為是腫瘤造成她頭痛的原因，但在手術時驚覺那不是腫瘤，而是「充滿絛蟲幼蟲的腫囊」，成為澳洲感染絛蟲的首位病例。

根據《CNN》報導，美國熱帶醫學與衛生雜誌（American Society of Tropical Medicine and Hygiene）於9月21日發表論文表示，澳洲以前的這種感染病例大多來自移民或是曾有前往非洲、亞洲或是拉丁美洲等絛蟲盛行地區，然而這名女子卻從未出國過，因此被認為是該國本土的首例。

而在過去7年中，這名女子每個月發生頭痛的症狀大約2到3次，然而最近頭痛的頻率卻持續了一個多禮拜，有時還會伴隨視線模糊的狀況，因此才會就醫檢查，在醫生取出腫囊後，已無需進一步治療。

據了解，該名女子曾擔任過咖啡師，但感染絛蟲的風險極低，應該是在不知情的狀況下誤食含有絛蟲的食物。

另外疾病防治中心也提到，絛蟲是致命的病，同時也是全世界成人癲癇發作的原因，若食用未煮熟的豬肉或是被絛蟲汙染的食物，就有感染的風險。