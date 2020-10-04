獨攀高山失聯16天！他摔落中央尖山崩壁亡　直升機吊掛遺體下山　

記者白珈陽／台中報導

王姓山友9月間攀登高山後失聯，親友於臉書刊登協尋啟示，盼找到王男，但3日有山友用空拍機於俗稱死亡稜線的中央尖山下方山壁，發現疑似王男遺體，空勤總隊3日派遣直升機救援，確認遺體特徵相符，惟當地山勢陡峭，隊員無法降落作業，4日上午再派出直升機，搭載救難人員攜帶裝備前往，目前已成功接觸遺體，預計將載往東勢河濱公園。

▲俗稱死亡稜線的中央尖山山勢險峻，救難人員搜救不易。（圖／台中市消防局提供）

有網友於臉書刊登尋人啟示表示，王姓山友原訂9月16日從思源埡口起登北一段，沿途攀登南湖北山、南湖大山、陶塞峰、馬比杉山、中央尖山，經死亡稜線至中央尖山西峰，轉北二段的甘藷峰、無明山、鈴鳴山及閂山，預計22日從730林道出清泉橋。

但王姓山友在9月19日跟家人通完電話後就失去聯繫，並超出原訂下山日期2天仍未跟家人聯絡，許多朋友便在臉書刊登尋人啟示。但最後在臉書社團「搜救資訊公開平台」3日有人發文，「中央尖山失蹤案傳回消息，空拍機於死亡稜線下方發現疑似目標，等待直升機吊掛特搜下去確認。」

▲有山友用空拍機發現疑似王男遺體。（圖／截取自臉書社團「搜救資訊公開平台」）

空勤總隊3日獲報，派遣黑鷹直升機前往救援，並確認該遺體就是王男，惟山勢陡峭，直升機無法將救難人員吊掛下地面作業，遂將救難人員放到救援基地，4日上午再載另一批救難人員上山，攜帶裝備以利作業。4日中午12時28分救難人員成功接觸遺體，預計將載送至東勢河濱公園。

▲救難人員目前成功接觸遺體，預計將載送至東勢河濱公園。（圖／台中市消防局提供）

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