明日變天驟降7℃！熱帶擾動醞釀中　國慶連假天氣恐有劇烈變化

▲明天受到鋒面影響，桃園以北濕涼有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中秋連假最後一天「秋老虎」持續發威，南投、高雄、屏東發佈高溫燈號。不過明天受到鋒面影響，桃園以北濕涼有雨，高溫最多降至24度，跟今日相比差10度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(4)日台灣附近偏東風轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴，偶有局部零星降雨、影響很小。

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▲「秋老虎」發威，各地區最高溫升至35、36度。

「秋老虎」發威，各地區最高溫升至35、36度；白天熱、早晚涼，日夜溫差大。今日氣溫：北部20至35度、中部21至36度、南部22至36度、東部19至35度。

最新模式模擬顯示，明日至週四(5至8日)鋒面掠過、東北風南下，桃園以北雲量增多有局部雨，天氣濕涼；花東雲量略增亦有局部短暫雨；苗栗以南影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。週五、六(9、10日)的天氣，與熱帶擾動的發展及動向有關，不確定性大，待觀察。

最新(3日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬9日20時天氣圖，與前一天所模擬的結果顯示，本週西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境；但對同一天(9日20時)，所模擬的「位置及強度」有差異，且持續調整中；故其是否會對國慶連假(週五起)天氣帶來劇烈的影響？尚待進一步觀察。

▼台北下週二（6日）最高溫僅23度，跟今日相差10度。