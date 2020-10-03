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台南安南區停業工廠發生火警　消防人員全力滅火無人傷亡

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▲台南市安南區府安路五段205巷內１家停業中的工廠發火警，鐵皮加蓋建物冒出大量濃煙，消防人員全力搶救下，歷時約40分鐘撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區府安路五段205巷內１家停業中的工廠發火警，鐵皮加蓋建物冒出大量濃煙，消防人員全力搶救下，歷時約40分鐘撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區府安路五段205巷內１家停業中的工廠發生火警，鐵皮加蓋建物冒出大量濃煙，台南市消防局據報，陸續出動3次消防人車共30部車、近70人前往搶救，火勢在消防人員全力搶救下，歷時約40分鐘撲滅，燒燬工廠內夾層房間，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市安南區府安路五段205巷內１家停業中的工廠發火警，鐵皮加蓋建物冒出大量濃煙，消防人員全力搶救下，歷時約40分鐘撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於3日下午4時2分許據報，位於安南區府安路五段205巷1處停業的工廠發生火警，鐵皮加蓋建物有濃煙冒出，也不確定有無人員受困，119馬上出動第6大隊、安南中隊、轄區安南等4個分隊各式車輛共計25車51人前往搶救。

▲台南市安南區府安路五段205巷內１家停業中的工廠發火警，鐵皮加蓋建物冒出大量濃煙，消防人員全力搶救下，歷時約40分鐘撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人車前往火場途中，發現有大量濃煙冒出，馬上通報加派第二梯次消防人車支援，下午4時12分，安南車組到達火場，屋主兒子表示裡面沒有人，無人員受困。因現場火勢很大，119再增援第3梯次消防人車，接駁多條水帶全力射水搶救火勢，火勢於下午4時34分控制，4時:44分許火勢撲滅，消防人員進行殘火處理。

▲台南市安南區府安路五段205巷內１家停業中的工廠發火警，鐵皮加蓋建物冒出大量濃煙，消防人員全力搶救下，歷時約40分鐘撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據初步勘查，該工廠停業中，起火的是鐵皮工廠內夾層房間，燃燒面積約20平方公尺，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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