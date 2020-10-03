部落客拍片...工作人員罵「老子打你」逼刪掉！　景區稱沒打人

▲大陸旅遊部落客稱自己差點被打。（圖／翻攝自封面視頻）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名旅遊部落客近日表示，他去西藏納木措景區買票時，拍了風景影片，卻被一名工作人員要求刪掉，還差點被打。景區工作人員回應，沒有打人，已表達歉意。

抖音部落客「阿峰的旅行」表示，9月30日他去納木措，買票時拍攝了影片，但卻被工作人員要求刪掉，他趕緊解釋自己沒有拍到人，只拍了風景，但對方卻大喊「不刪，老子打你」，還好旁邊有人拉住工作人員，不然差點就動手打人了。

拉薩納木措景區2日回應，調閱監視器畫面之後，阿峰在進入通道前用手機自拍時，景區工作人員誤以為在拍攝他，要求阿峰刪除影片，過程中雖然有口角，但並沒有「你報警試試」、「報警弄死你」等情形。

聲明中指出，阿峰在9月30日下午13:06來到納木措景區，13:07:07反向進入檢票通道，13:08:00離開通道，與工作人員接觸時間不足53秒，兩人對話期間，景區工作人員在1號通道，阿峰在3號通道，不可能存在推搡行為。

聲明中也強調，9月30日晚間，在掌握實際情況後，景區就工作人員服務態度問題向阿峰致歉並取得其本人諒解，並指出阿峰影片及其評論回帖中不真實內容，請他予以更正。

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