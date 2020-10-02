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肌萎鬥士張恆鈞33歲病逝　媽淚一度救活：兒子想活下去

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▲▼ 張恆鈞（圖／翻攝東森新聞）

▲日前缺酒精，媽媽曾焦急求救。（圖／翻攝東森新聞）

記者劉維榛／綜合報導

曾獲得總統教育獎的罕病患者張恆鈞，今年9月因器官全部衰敗而住進醫院，病情一度奇蹟好轉，不料在30日病逝。媽媽陳台秀則在臉書悲痛證實此事，而親友也心碎表示「我們都不會忘記從他身上學到的堅毅、不放棄」。

張恆鈞在4歲時，確診裘馨氏肌肉萎縮症，由於該病極為罕見，醫師曾一度宣判活不過18歲，然而張恆鈞打破魔咒，測得智商140的他還當起學霸，畢業於高師大數學系，更在94年還曾獲得總統教育獎，被喻為生命鬥士。

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不過因病發作，張恆鈞無法自由走動，導致脊椎變形、無法站穩，所有生活起居都得靠瘦小的媽媽照顧，看著兒子堅強的生命力，她也感動喊話，「這彷彿是上天借給我們的！」

不料9月時，張恆鈞因體內器官全部衰敗，住進高醫加護病房，陳台秀5日曾在臉書心急位兒禱告，「請求恆鈞的老師、朋友、同學也一起為恆鈞加油打氣，恆鈞要求醫師救他，他想要活下去，再痛苦的醫療救治，他都願接受，只要能活下去 。」

11日時，陳台秀更振奮傳來好消息，「感謝所有關心恆鈞的人，恆鈞活下來了， 感謝醫師說她們終於找對了急救的針劑和藥物，感謝醫師使用最強的針劑藥物 救活了恆鈞，感謝老天又將恆鈞還給了我們，再給了我們照顧他的機會。」

無奈30日，張恆鈞的病況情轉直下，仍躲不過死神的召喚，面對喪子之痛，陳台秀只在臉書轉貼親友貼文，間接證實難過病逝消息。而友人難過寫下，「我們都不會忘記從他身上學到的堅毅、不放棄」。

陳台秀發佈於 2020年10月1日 星期四

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