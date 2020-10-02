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第二場辯論恐喊卡！2天前同台沒戴口罩...拜登遭受川普「口水洗禮」

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記者王佩翊／編譯

美國總統川普1日透過推特證實，自己與第一夫人梅蘭妮亞已確診感染新冠肺炎，從即刻起開始進行隔離。事實上，川普的貼身女顧問霍普．希克斯（Hope Hicks）稍早才確診，當時川普就曾表示，已經接受檢測，靜待結果出爐，沒想到2日便傳出消息，他真的遭到感染。然而最令人擔憂的是，川普與民主黨總統候選人拜登2天前才剛舉辦首場電視辯論會，即便川普、拜登與主持人華勒斯三人皆保持社交距離，但卻都沒有配戴口罩，現場更是有100名觀眾到場觀看。

▲▼川普,拜登,華勒斯,辯論會。（圖／路透）

▲儘管三人保持社交距離，但川普的激動辯論仍無法排除飛沫感染的危險性。（圖／路透）

美國2020總統大選即將在11月正式登場，9月30日舉行首場電視辯論。受到新冠肺炎疫情影響，此次辯論會移師俄亥俄州的凱斯西儲大學，主辦單位更是不敢大意，做足了防疫措施，不但只開放100人到場觀看，更要求所有入場者都需提出陰性檢測報告，並戴上醫用口罩保持社交距離。儘管主辦單位加強了所有防疫標準，卻沒想到作為「唯三」沒有配戴口罩之一的川普竟會在辯論會2天後與第一夫人雙雙確診。

▲▼川普,拜登,華勒斯,辯論會。（圖／路透）

▲川普、拜登以及華勒斯三人皆沒有配戴口罩。（圖／路透）

其中，在辯論會上距離川普最近的正是對手拜登與主持人克里斯華勒斯（Chris Wallace），儘管主辦單位將三人的位置隔開，藉以保持社交距離，但川普在辯論會上不斷激動發話，講台上也沒有壓克力隔板阻擋噴出的飛沫，讓人不禁擔心拜登與華勒斯是否也遭到「波及」。

諷刺的是，辯論會上談到新冠疫情時，拜登批評川普對口罩的態度，川普竟一邊掏出西裝外套中的黑色口罩稱，自己只有在必要時會配戴口罩，但在社交距離足夠時則會拿下。川普還吹噓了自己的造勢規模，強調自己是聽取「專家」建議而在戶外舉行。川普說，拜登無法吸引那麼多人，甚至嘲笑對方「戴著我見過最大的口罩」。他堅稱，如果不是當局的防疫措施，將會有更多人死亡，而拜登會讓情況變得更糟糕。

▲▼川普,拜登,華勒斯,辯論會。（圖／路透）

▲華勒斯已年過70歲。（圖／路透）

事實上，拜登已經高齡77歲，就連一旁的主持人華勒斯也已經72歲，作為一旦感染就容易引發重症化的高齡者，兩人的健康狀態也是未來外界擔憂的焦點。目前拜登與華勒斯都尚未針對此事進行回應，或是表達是否將接受檢測。

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