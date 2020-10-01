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林東芳遭爆劈腿偷拍性愛片！廣告小妹：被下藥的受害女「中途離線」

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▲林東芳牛肉麵。（圖／記者彭懷玉攝）

▲林東芳牛肉麵。（圖／記者彭懷玉攝）

記者董美琪／綜合報導

知名「林東芳牛肉麵」的50多歲老闆林東芳，被周刊爆料長期到處把妹，劈腿多女且拍攝性愛影片，甚至被報導灌醉女子並約會性侵，多次對女友施暴，將人打到骨折。對此林東芳父親回應，不實報導將採取法律告訴。不過，網紅「廣告小妹」下午在臉書「補充幾個小細節」，直指有被下過藥的受害者中途離線，害怕二次受傷。

廣告小妹1日下午1點多在臉書團爆料，原文如下：

「從婚姻版跳到政治版，八卦版終於要回歸了，請小夥伴們拉好板凳坐好。前不久我小小提醒了一下女孩們請小心東方不敗牛肉麵的噁老闆。他不戴套、會下藥、會偷拍。原本《槿週刊》要做獨家報導，可惜線民中途離線。線民是被下過藥的受害者，她不想二次受傷，我懂。

所幸已有其他受害者向媒體爆料，在這邊轉發兩則專題報導。
https://www.ctwant.com/article/75980
https://www.ctwant.com/article/76030

本宮想補充幾個小細節。

1. 噁老闆會隱藏自己的偷拍行徑，但有次被某任前女友發現，動手打了她。威脅她如果要計較，難堪的是她。據傳，噁老闆也有自己的私密群組，這部分我目前尚未得到證實，還請知情的線民們提供線報。

2. 他的唯一優點是出手闊綽，送女孩禮物請女孩吃飯。送了幾次後，開始話語間喜歡強調他付了多少錢，但不明講他想要什麼回報。雖說明眼人都看得出來他打著什麼算盤，但是下藥、強暴等行為，就是下流且違法。請各位不要檢討受害人，就算是做買賣也需雙方達成交易共識。送禮物時表達是自願，事後翻臉強迫性交。

3. 明知自己患有性病，發生關係時卻不戴套。女方如果不合作，他會森氣氣加上半強迫，言語間帶著性羞辱。阿槿再次懇求大家，戴套、戴套、戴套，不願為了妳戴套的男人請遠離！

4. 他逢女孩就說自己認識誰誰誰，哪個老闆是哥們、哪個媒體人是好友、哪個政客幫他喬過事。阿槿繼續勸戒年輕女孩們：愛顯擺自己的男人多半是騙子，他已經等不及妳慢慢挖掘他的能耐，因為他老二很急。

5. 之前有粉絲留言給我：「應該不會是老闆本人吧？他年紀蠻大了。」對的，他已過知命之年無奈老二癢。誰說這年齡的男人不能性生活豐富呢？無論你幾歲，我都支持滾床單！但請不要這麼噁心。

以上。本宮打完字先去旁邊吐一會兒。

ps. 媒體朋友提醒我要對第 4 點進行補充：噁老闆曾受《鏡週刊》訪問。同一次專訪，拆成了 5 篇文章。但他對外都說，與鏡週刊有交情，人家採訪了他 5 次。

我又要再去吐一次。」

▲▼林東芳遭爆桃色風波！廣告小妹加碼爆料。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹））

根據《CTWANT》報導，臉書出現「林東芳受害者聯盟」私密群組，成員都是林東芳的前女友，裡頭指控林東芳偷拍性愛影片「或許設了鏡頭把嘿咻短片錄起來了」，更曾將人打到骨折，並希望提醒大家「小心可能被林東芳傳染疾病」。這名女網友還表示，林東芳喜歡用金錢攻勢把妹，常先約出來吃飯，送禮、給生活費，甚至幫付房租。

知情人士指控，不少女性在群組發現自己同時皆為林東芳女伴，認為林東芳劈腿，且指控林東芳都會拒絕戴套發生關係，導致女子私密處發炎，但被林東芳回說，是她生活習慣問題沒保持乾淨，據悉有3人確認染病。

林東芳也被臉書群組控訴，多次對女友施暴，將人打到骨折，動手原因多是酒後失控，或偷吃被質問，家中還出現女性情趣用品。

報導指出，林東芳租了2個場地停放名車及重機，其中一處同時是招待所，平常會邀女性來小酌，將女灌醉後再帶到小房間性侵，女子醒來被說服交往。

不過這一切指控爆料是否屬實，林東芳尚未對外回應，店員對一切也毫無所悉，根據《東森新聞》報導，林東芳父親受訪回應，兒子很孝順，且他已經長大成人，做爸爸的不會過問私人生活，目前還沒聯絡到兒子，如果是不實指控的內容，絕對會立刻提告。

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