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賴品妤上傳手機螢幕擷圖　陳柏惟眼尖一看：幹嘛放「焦糖哥哥」？

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▲賴品妤30日上傳國家級警報的手機畫面擷圖。（圖／翻攝自Facebook／品妤賴）

▲賴品妤30日上傳國家級警報的手機畫面擷圖。（圖／翻攝自Facebook／品妤賴）

記者蘇晏男／台北報導

台灣東部海域30日12時37分發生芮氏規模5.9地震，許多北部地區民眾的手機一時間國家級警報大響。立委賴品妤則截圖上傳臉書，表示「這次終於有收到」，不過網友看到後通通歪樓，把焦點放在手機桌面的「品學兼優」，而基進黨立委陳柏惟甚至留言，「桌面幹嘛放焦糖」。

根據照片畫面，賴品妤手機桌布放上她與苗栗縣議員曾玟學在西門町六色彩虹馬路的合影，儘管她上傳臉書的本意是要表達自己終於收到國家及警報，但有網友打趣表示根本偷放閃，紛紛留言，「我眼睛瞎了XDDD」、「糟了 是 花式閃光彈」、「委員手機螢幕曬恩愛，品學兼優」。

而由於國家級警報顯示的位置剛好擋住曾玟學左眼以下的臉孔，陳柏惟遂開玩笑寫道，「桌面幹嘛放焦糖」。對此，就有人附和陳柏惟，「猛一看真的以為是焦糖」、「明明就是焦糖+1」。

賴品妤與曾玟學的戀情曝光後，受到外界矚目，但也面對不少流言蜚語。因此，賴品妤曾在臉書表示，「謝謝大家的關心與祝福，私領域請給我跟玟學一點空間，公領域上我們彼此都會繼續努力品學兼優！」

同樣地，曾玟學也透過臉書發言，「謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力。」

▼陳柏惟30日在賴品妤臉書發文底下留言。（圖／翻攝自Facebook／品妤賴）

▼陳柏惟30日在賴品妤臉書發文底下留言。（圖／翻攝自Facebook／品妤賴）

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賴品妤曾玟學國家級警報焦糖哥哥

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