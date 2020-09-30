她趕高鐵被「行李箱絆倒」亡！家屬求償264萬　結局免賠網放心了

▲一女子被行李箱絆倒去世。（圖／翻攝自北京晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

北京一高鐵站去年3月8日發生一起離奇死亡案，一名王姓女子在閘機處逆行，不慎被劉姓女子的行李箱絆倒，隨後不治身亡。對此，死者家屬認為劉女有重大過錯，向其索賠62萬餘元人民幣（約新台幣264萬元）。9月29日，豐台法院對本案作出一審判決，駁回了家屬的全部訴訟請求。對此，網友表示放心了，「拿行李箱也錯了嗎？」

據《北京日報》，2019年3月8日，北京西站北廣場2層進站口，王女在閘機處逆行，被劉女的行李箱絆倒。

據死者的兒子回憶，當天，他送母親從進站口右側閘機進站，但工作人員告知，如果送乘客進站需要到左側閘機辦理送站手續；就在母親回身的過程中，劉女走到了母親身後，導致母親絆到行李箱而摔倒。

隨後，王女依然繼續乘車前往石家莊，而在車上，出現了嚴重頭痛、頭暈症狀。16點36分，列車到達石家莊站時，王女已經意識不清，被工作人員用輪椅推下火車。

在摔倒近5小時後，王女才被前來接站的親屬緊急送醫，醫生診斷王女為腦出血，經2次轉院，治療15天後，不幸去世。

家屬認為，劉女存在重大過錯，應至少承擔60%的責任，故起訴至豐台法院，索賠醫療費、死亡賠償金、精神損害賠償金等共計62萬餘元（人民幣，下同）。

劉女一方認為，事發時，死者兒子也在現場送母親進站，當死者走入進站口後，是因著急逆行追趕兒子才被絆倒，摔倒後，兒子依然讓母親獨自1人乘車，5小時後才被送醫，延誤了救治時機，讓傷情加重，最終家屬放棄治療導致王女死亡；劉女事發全程都在正常排隊，沒有任何過錯，不應承擔侵權責任。

現場攝影機畫面顯示，劉女順行準備進站，當時王女逆向走出閘機口，劉女有側身動作，但對方依然徑直撞到行李箱並摔倒。

死者兒子則認為，母親之所以沒有看到行李箱，是因為王女、劉女、行李箱三者處於一條直線，箱子隱藏在劉女背後，在劉女側身暴露行李箱時，母親與行李箱距離已不足10公分，無法迅速躲閃避開危險。

對此，豐台法院經審理認為，王女的死亡的確令人惋惜，但悲痛結果的發生，不能成為劉女承擔侵權責任的理由或前提；同時，陪同老年人進站的成年家屬，應給予老年人審慎有效的看護和關注，及時發現並規避風險。

豐台法院一審判決駁回王女家屬的全部訴訟請求。目前本案仍在上訴期，一審判決未生效。

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