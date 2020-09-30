抵禦使徒來襲！Garmin Instinct《EVA》限定版動手玩

▲Garmin Instinct《EVA》限定版動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

還記得先前OPPO與《新世紀福音戰士》（EVA）聯名推出的一系列聯名產品嗎？這股EVA風潮也吹向了穿戴式手錶大廠Garmin上啦！《ETtoday新聞雲》記者取得的是「貳號機-明日香」的錶款，以貳號機的代表色紅色為主體，錶殼周圍的按鍵則是採用黃色設計。

事實上，這款聯名款智慧手錶的本質就是Garmin Instinct本我系列，因此在盒裝內容物上，也是與Garmin Instinct相同，除了手錶本體外，還隨附了一條充電線與說明書。

▼Garmin Instinct《EVA》限定版盒裝內容物。（圖／記者邱倢芯攝）

而充電方式與先前的錶款一樣，採用金屬接點的方式進行充電。

▲▼Garmin Instinct《EVA》聯名款充電線（上圖）與背面充電接點（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

Garmin Instinct《EVA》聯名款的錶殼側邊一共搭載了5個按鈕，要注意的是，Garmin Instinct《EVA》聯名款的螢幕並不支援觸控，因此每當你要操作手錶時，都得要藉由錶殼側邊的按鈕進行操作。雖然操作方式仍算直覺化，不過還是需要一些時間來習慣每個按鈕所代表的意義。

▲▼Garmin Instinct《EVA》聯名款螢幕不支援觸控，都藉由錶殼側邊的5個按鈕進行手錶操作。（圖／記者邱倢芯攝）

在手錶螢幕的呈現上，會在螢幕最上方顯示「貳號機-明日香」錶款的「02」；而在錶面右上角Garmin還點綴了EVA招牌蜂巢式警報，將Instinct軍式風格融合濃厚的動漫氣息。

▼Garmin Instinct《EVA》限定版錶面右上角點綴了EVA招牌蜂巢式警報。（圖／記者邱倢芯攝）

Garmin Instinct《EVA》聯名款搭載 GPS、GLONASS、Galileo 全球衛星導航系統，智慧手錶模式下最長可擁有14天的電力續航。

另外Garmin也強調，這款智慧錶是依據美國軍規標準MIL-STD-810G打造，錶殼以強化纖維聚合物組成，通過堅固、耐用、落下衝擊、耐高低溫極端環境、抗腐蝕等嚴格測試，防水等級達水下100米標準，顯示螢幕由強化康寧玻璃保護，防刮且在強烈太陽光下仍能清楚辨識螢幕畫面。

支援多種運動模式，例如滑雪、游泳、跑步、自行車、登山健行、划船、肌力訓練等，讓你不管是室外或是室內運動時，都可以透過Garmin Instinct《EVA》聯名款展現出自我風格。

▼Garmin Instinct《EVA》限定版支援多種運動模式。（圖／記者邱倢芯攝）