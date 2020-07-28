Garmin回應網路攻擊事件：短時間內能完全回復正常作業

▲Garmin回應網路攻擊事件。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

穿戴式廠商Garmin日前遭受網路攻擊，自7/23開始Garmin的系統就一路停擺至今，一般用戶甚至無法用App來讀取自身的生理數據；對此，Garmin今（28）日發出聲明指出，在遭受到網路攻擊後，攻擊者對Garmin的某些系統進行了加密，導致許多在線服務被迫中斷，包括網站功能、客戶服務支援、終端應用程和公司內部通訊。不過在在全體員工的努力下，受中斷的系統正在積極恢復中，Garmin正致力於在接下來的幾天內恢復系統正常運行。

不過，Garmin的系統遭駭，讓許多Garmin智慧錶的使用者擔心，自身的生理數據有可能會遭竊取；對此，Garmin也指出，在遭受網路攻擊的當下，就立即評估攻擊的性質、危害的範圍並開啟緊急應變措施。

Garmin強調，目前沒有任何跡象顯示任何客戶數據（包括來自Garmin Pay的付款資料）被存取，遺失或被盜用。此外，除了在線服務的功能之外，Garmin產品的功能並未受影響。

另一方面，Garmin也指出，此次的系統中斷將不會對Garmin的營運或財務造成任何重大影響。隨著受影響系統的恢復，由於累積的資料正在處理中，可能會有一些延遲，該公司也感謝所有用戶在此事件中的耐心與理解。