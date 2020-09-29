台灣豬標章徵選！「這隻豬」奪冠…他質疑：台人審美觀老舊？

▲左邊的金牌豬獲得最多票數。（圖／翻攝自「臺灣豬識別標章徵選活動」）

記者施怡妏／綜合報導

美豬明年一月進口，不少國人害怕買到含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉，農委會為讓消費者一眼就能識別國產和外國的豬肉產品，與中央畜產會舉辦「台灣豬識別標章徵選活動」，網路票選時間到昨（28）晚6點，但有網友認為第一名設計配色相當過時，質疑「台灣人審美這麼老舊？」

「台灣豬識別標章徵選活動」網路票選時間為9月21日上午10點起，到9月28日下午6點止。目前第一名是「金牌優質臺灣豬標章」，以綠色為底色，配上金色的小豬，共獲得23,224票；第二名則是「台灣豬」，背景是深灰色，中間放著小豬頭，並用五花肉色在小豬頭內畫出台灣與梅花，共獲得22,795票。

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原PO在PTT板上發文，對於這樣的結果感到很疑惑，認為第一名的標章配色跟設計很過時，竟然可以成為第一名，「我覺得不錯的票數都超低，台灣人審美觀這麼老舊的喔？」不明白為何會有人投「金牌豬」的標章。

▲▼「台灣豬識別標章」收到2352件設計投稿，評選出18件入圍作品。（圖／農委會提供）

但許多網友則認為，「金牌豬真的比較好看」、「第二名的顏色超噁心，血肉畫在活豬上」、「醒目跟設計感是兩回事」、「第二名設計好看但配色超噁，看起來很像腦」。也有網友認為，「要考量包裝上醒目的問題，不是只要好看文青」、「兩個都不錯看，各有各的特色」。

還有網友開玩笑表示，「民進黨綠+教父黑金，這配色怎麼輸」、「因為有綠色啊，妳不知道這年頭有綠色先加10分嗎」、「有綠色就贏了」、「綠底有台灣價值、民進黨價值，當然多票」、「綠色是萬能的顏色」。

對於投票結果，農委會主委陳吉仲29日表示，農委會下週將公布台灣豬標章，歡迎消費者用國產豬，以行動讓產業永續經營。