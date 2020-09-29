第二屆金舶獎及桃園潛力獎　15企業可獲資金挹注及品牌代理授權

▲桃園市長鄭文燦與全國商業總會理事長賴正鎰，頒獎給當選第二屆金舶獎企業。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

以「潮進亞洲鏈接世界」為主題的第二屆金舶獎及桃園潛力獎、29日於桃園市政府舉行頒獎，由桃園市長鄭文燦與全國商業總會理事長賴正鎰共同主持，會中頒獎給決選出的「金舶獎」10家，並現場公布獲選的「桃園地區品牌潛力獎」5家企業；獲獎者將可獲得國內外資金挹注及品牌代理授權，與國際市場接軌，提升品牌輸出的競爭力。

▲國發會產業發展處處長詹方冠致詞。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦指出，全國商業總會於2016年成立「品牌創新服務加速中心」，致力推動創新商業模式，讓服務業能品牌化、全球化，是非常有價值的創舉。除推動商業創新模式外，商總也積極與市府合作，共同擴大服務業市場，重振疫後服務業發展，帶領桃園服務業擴大企業市場版圖，增加就業機會。

▲桃園市長鄭文燦與全國商業總會理事長賴正鎰，頒獎給當選第二屆金舶獎企業。（圖／市府提供）

全國商業總會理事長賴正鎰表示，台灣服務業擁有優質的民間企業，藉由本次活動的選拔，能發掘潛力企業，讓其獲得國際資金的挹注，拓展台灣服務業進入國際市場，提升服務業的世界競爭力，讓服務業品牌成為台灣之光；而商總成立「品牌創新服務加速中心」（BAC），致力發展商業創新模式，以科技創新及人才培育為目的，提供國際競爭諮詢與輔導，協助服務業優化品牌，讓台灣品牌邁向國際化，提升國際競爭力。

▲品牌創新服務加速中心執行長戴中興引言。▼決選出的「金舶獎」10家。（圖／市府提供）



品牌金舶獎獲獎者：八結公司、王品餐飲、台灣龍盟、台灣歐德傢俱、石城實業、豆府股份、券券文化傳媒、筆記網路公司、群品餐飲、綠界科技。桃園地區亮點品牌國際輸出潛力獎獲獎者：凱禾騰國際公司、沛芳綜合有機農場、鼎太公食品、保生國際生醫公司、紫莉有限公司。

包括監察委員葉宜津、國發會產業發展處處長詹方冠、全國商業總會理事長賴正鎰、品牌創新服務加速中心執行長戴中興、桃園市商業會理事長蘇旭志、商業發展研究院董事長許添財、信保基金董事長李耀魁、市府經發局副局長黃穗鵬等均一同出席活動。

・異國料理、牛排海鮮通通有