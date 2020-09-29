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擊劍賽事比「跳繩」被刷掉　世錦賽冠軍傻眼...無緣晉級全國大賽

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▲▼2019年世錦賽女重團體冠軍成員孫一文。（圖／CFP）

▲2019年世錦賽女重團體冠軍成員孫一文。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸近日於青島舉辦行2020年游泳錦標賽暨東京奧運選拔賽，擁有「天才少女」稱號的18歲泳將王簡嘉禾以5分45秒59的佳績，拿下女子1500公尺自由式項目第一，並一舉刷新亞洲紀錄，卻無緣晉級決賽，只因陸上體能測驗3000公尺成績未達標。現在又有消息指出，除了王簡嘉禾外，還有擊劍項目的選手引因同樣的理由無緣晉級，讓人感到相當錯愕。

綜合陸媒報導，在游泳錦標賽當中，除了王簡嘉禾外，風靡一時的「洪荒之力」選手傅園慧、2019年大陸全國游泳冠軍賽暨世錦賽選拔賽男子50米蝶泳冠軍余賀新等人，全因體能測試成績排名不佳，無緣晉級游泳錦標賽決賽。

無獨有偶，在2019-2020賽季大陸全國擊劍冠軍賽南京站的賽事中，2019年世錦賽女重團體冠軍成員孫一文、林聲，在女子重劍個人賽中無人入圍8強，同樣也是因為體能測試成績不理想，而不能晉級決賽。

▲▼大陸泳將傅園慧讓「洪荒之力」一詞風靡一時。（圖／CFP）

▲大陸泳將傅園慧讓「洪荒之力」一詞風靡一時。（圖／CFP）

據悉，在游泳錦標賽當中的規則明列，比賽設置了為期兩天的體能競賽，分別為垂直縱跳、引體向上、軀幹核心力量、30公尺短跑、3000公尺長跑等5個項目，並將體能競賽直接作為比賽的組成部分；而擊劍賽事當中，許多好手則是因為坐肢體前彎、垂直縱跳、跳繩項目等5項體能競賽成績不理想，而無緣晉級。

直至截稿時間為止，「擊劍世界冠軍體能測試出局」登上百度關鍵字熱搜榜第五名；微博「體能測試」相關話題的點閱數也高達1.7億。有大陸網友認為，體能可以做為成績的一部分，但作為決定生死的因素就太超過了，有一種矯枉過正的感覺。

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