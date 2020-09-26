19歲少年姦殺64歲嬤…「割乳挖心」焚屍餵狗！　隔天還開心自拍

▲ 凶手在作案後隔天，還開心地po出自己的自拍照。（圖／翻攝自facebook／Igor Ribeiro Nascimento）



實習記者湯子暘／綜合報導

現年20歲的納西門托（Igor Ribeiro Nascimento）曾闖入64歲的老嫗家中，性侵之後還將她的心臟撕開「餵狗」，行凶手法極度殘忍。巴西法院22日宣判，主嫌將面臨26年零5個月的監禁。然而還是有不少網友懷疑，比起受害者生前遭受的折磨，這樣的判決「太輕了」。

這起駭人聽聞的案件發生在巴西的阿帕雷西達（Goaânia Aparecida），時間是2019年的6月25日，這天是個星期二。當時64歲的阿嬤卡瓦荷(Thelma Carvalho)獨自一人待在家中，看到當時年僅19歲的納西門托翻入後牆，一陣假意的寒暄之後隨即大聲呼救，卻因此引起了納西門托同夥三人的殺心。

▲現年20歲的兇手納西門托就讀於當地大學。（圖／翻攝自facebook／Igor Ribeiro Nascimento）



當卡瓦荷被死死綁在自己的房間時，身上已有多處割傷。這時納西門托讓同夥一名15歲少女在門外把風，前往屋內各處搶劫財物，然而卻只發現9元巴西幣（約新台幣47元）以及兩支手機。

氣憤之下的納西門托失去理智，先捅傷了卡瓦荷的腹部又強姦了她之後，殘忍地割掉其中一邊乳房、撕下心臟和肺，全部餵給卡瓦荷養的狗。

最後納西門托三人合力將不成人形的屍體裹入床單，棄在浴室剛剛挖的一個不大的坑洞，用汽油點燃卡瓦荷的殘破的身軀，試圖掩蓋這一切惡行，走之前還幫她徹底「搬家」了一次，帶走了55吋電視、冰箱甚至是羽絨棉被。

▲兇手過去曾在fb上的貼文寫道，「有時候，你最需要的改變，就是做出你還沒做出的事情。」（圖／翻攝自facebook／Igor Ribeiro Nascimento）



兩天後，卡瓦荷庭院中不停傳出狗的吠叫、哀號聲。鄰居敲了敲門卻沒有獲得回應，這對通常都待在家中的卡瓦荷來說並不尋常，於是打了通電話給她女兒想詢問，卡瓦荷是否去哪裡了？直到女兒趕到，才發現母親在浴室的慘狀。當然，卡瓦荷哪裡也沒去。

去年6月被捕時，納西門托完全不承認有參與這樣的行徑，包括2名同夥也矢口否認。警方表示，事發當下三人都有吸毒的跡象，且一切證據都指向是納西門托三人犯案。事發之後隔天，納西門托還開心的在facebook上po上自己的自拍照，過去還曾po過一張圖片上寫著，「有時候，你最需要的改變，是做出你沒有做出過的決定。」