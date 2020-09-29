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為躲1000萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁：再撐一年就好

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老翁患有癌症、失智症，已邁向多重器官衰竭。（示意圖／Pixabay）

▲老翁患有癌症、失智症，已邁向多重器官衰竭。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

生老病死是每個人的必經過程，雖然家屬難免感到不捨，但有時強迫讓長輩續命，卻不見得是好事。胸腔科醫師蘇一峰在臉書透露，1名9旬老翁已是癌症末期，加上他患有失智症，早已沒有意識，然而家屬卻堅持要替他插管急救，要求醫生讓患者多活一年，現在氣管、鼻胃管、尿管全上了，竟只是為了「避稅」。

蘇一峰日前在臉書分享個案，指該名老翁已高齡90多歲，不僅失智多年，癌症也惡化到末期，「身體狀況已經越來越差，邁向多重器官衰竭了，大限之期就快到了」，不料家屬卻堅持要急救到底，還不斷拜託醫生讓患者多活一年，「三管（氣管插管，鼻胃管，尿管）都上了！」

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醫師發文分享個案。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

▲醫師發文分享個案。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰表示，經醫護人員詢問原因，發現家屬是為了節省近1000萬元的稅金，才希望讓老翁續命，然而患者已經病入膏肓，再繼續治療恐怕也只會帶來多餘痛苦，因此醫療團隊正努力跟家屬溝通、會談，希望能幫幫患者，平靜地走完人生最後一段路，「無效醫療也浪費健保資源」。

老翁遭遇引發千名網友熱議，不少人留言感嘆「有財產讓你不得好死，沒有財產趕快死一死」、「為阿公感到難過」、「活著，健康才有意義。只剩呼吸，那是折磨」、「殘忍的凌遲，小孩會學，這子女的後代應該也會這樣對他」、「有時候真的不懂這些人在想什麼，插著一堆管在痛苦的不是他們的家人嗎」、「子女這種作為很不孝，也浪費醫療資源」。

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