生涯最悚驗屍！鬼妻解剖前先壓床「有事找你」　高大成：真的有腳

▲法醫高大成。（圖／CTWANT）

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國內知名法醫高大成，過去曾靠著驗屍專業，參與過許多知名命案，解剖過無數屍體，近日他接受媒體專訪，談到法醫工作與生涯，提到自己工作中，遇過不少靈異事件，但他印象最深刻的，是民國70多年的「毒水餃命案」，該名死者丈夫，報案時說妻子是因為吃水餃不小心噎死的，負責驗屍工作的他，竟在解剖前一晚，遇到這名死亡的妻子，利用鬼壓床向高大成申冤。

高大成近日接受《中時新聞網》專訪，回想起過去印象最深刻的案子，是民國70多年發生的一起「毒水餃」命案。他提到，當年是有一名丈夫，聲稱妻子是吃水餃噎死的，要求醫師開意外死亡証明，但醫師表示，意外、自殺、他殺都要檢察官及法醫在場才能開，後來找上高大成負責驗屍，沒想到在屍體解剖前一晚，高大成遇到了不可思議的靈異事件。

高大成提到，當年在解剖前一晚，高大成準備睡覺時，房門突然伴隨一陣陰風被打開，「大家都說鬼沒有腳，其實真的有腳」，高大成說，他看見死者緩緩走進房間，趴在他身上，讓他無法動彈，然後對著高大成說「我有事找你啦！」隔天進辦公室，高大成看到桌上案件照片，背脊瞬間發涼，原來照片中的婦女，就是昨夜飄進房向他求助的女子。

後來才知道，這名死者丈夫，因為婚後愛上一名舞女，導致妻子想離婚劃清關係，但因丈夫是公務人員，怕離婚會影響前途，所以這名渣夫企圖利用妻子愛吃他包的餃子這個弱點，下毒把妻子弄死。於是這位渣夫把老鼠藥混合在水餃餡內，欺騙妻子吃下後死亡，然後讓妻子永遠閉嘴，外加領3百多萬意外死亡的保險理賠金。

但因為意外死亡必須要有驗屍證明，這夜才讓高大成有機會參與辦案，發現死者不是吃東西噎到窒息死亡，而是身體出現毒藥物中毒的反應，也因此糾出了這名狠心渣夫，繩之以法。

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