全球發生第二波疫情　張文宏：「但不是在中國」

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者陳政錄／綜合報導

面對全球新冠肺炎疫情持續，大陸防疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏29日坦言，秋冬季疫情反彈高峰已經在路上，「只不過這是全球範圍內的反彈，不代表是在中國。」他認為，只要做好有效應對，中國就能繼續把疫情阻擋在外。

張文宏29日在上海出席「第二屆全球健康學術研討會」。他說，全球疫情還在蔓延，很難判斷結束時間，「新疫苗、新藥物都在路上，科學的進展將為最終結束疫情帶來希望和可能性。」

對於外界關注的第二波疫情，張文宏說，即便世界疫情出現第二波高峰，甚至進一步蔓延，但是就中國而言，其防控策略始終沒有變過，即始終將中國本地疫情基本控制在零病例狀態，即使有少量輸入病例，也會在極短時間內被控制住。

「疫情的第二波確實在展開，但不是在中國」他認為，只要中國做好有效應對，就能把疫情阻擋在國門之外，並等待科技的創新，讓全球能夠徹底控制疫情，最終重啟世界。

十一長假將至，張文宏說，目前中國任何一個地方出現小範圍疫情，都會在一個月內被很好控制住，這為常態化生活創造了非常好的條件。但「這還不夠」，他強調，仍需要廣大民眾的配合，比如出門戴口罩、保持社交距離、經常洗手，這些措施可以有效抑制任何可能輸入的疫情，將風險控制在最低範圍。

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