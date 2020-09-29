營養午餐太難吃「廚餘山」滿到地上　校長：學生不喜歡吃麵

▲學生嫌太難吃把營養午餐倒掉。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽阜陽一所小學27日被爆出，因為營養午餐很難吃，部分學生吃不下去全部倒掉，廚餘桶堆成一座小山滿出來。當地教育局28日通報，該小學負責的兩名公職人員以被停職處理。

綜合陸媒報導，潁東區的王先生25日反映稱，楊樓孜中心小學營養餐味道差，，就是把麵和菜拌在一起，小孩不愛吃，很多學生全部倒進垃圾桶，這樣很浪費。影片中可見，疑似炒麵的食物被倒掉，廚餘都滿出來到地板上。

楊樓孜中心小學吳校長27日表示，當天提供的是滷麵，學生不喜歡吃麵所以把剩下的麵倒入桶中，由於桶子的體積較小，所以才會溢出。他也表示食物味道還行，但會改善營養餐口味。

安徽阜陽市潁東區教育局28日發佈通報，網上反映的是該校9月25日午餐，食譜為「阜陽傳統蒸面」：麵條150克、雞肉絲50克、芹菜150克、黃豆芽150克、木耳2克，一份紫菜蛋湯，符合相關規定標準。

學生將吃剩的麵條倒掉現象，主要原因是，該校執行營養餐管理規定不夠嚴格，當天供餐及份量沒有充分考慮學生們個性化需求。9月，根據聯合調查組調查情況，區教育局黨組28日下午責成楊樓孜鎮中心校及中心小學主要負責人作出深刻檢查，並對該中心小學負有直接責任的兩名公職人員予以停職處理。