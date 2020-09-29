11／3潛艦國造原型艦正式開工　蔡英文將親赴主持建造儀式

▲台灣國造潛艦項目的比例模型。（圖／取自中華民國海軍）



記者陶本和／台北報導

潛艦國造IDS原型艦將於11月3日開工建造，而總統蔡英文也將親自前往台船高雄總廠，主持「IDS原型艦開工建造儀式」。據指出，屆時會展示已試製完成的潛艦壓力殼中間圓筒殼段，顯示一切就緒，可於2024年第三季下水，2025年交艦給海軍。

根據媒體報導，IDS原型艦預計於11月3日開工建造，而蔡英文也將親自前往台船高雄總廠，主持「IDS原型艦開工建造儀式」，為台灣國艦國造翻開全新的歷史一頁。

據指出，廠房區分為2大部分，首先為建造潛艦壓力殼的專用廠房，可容納3艘潛艦同時動工；另外，向國外訂製建造IDS壓力殼與氣密等自動化焊接設備，也已經安裝於廠房內。

在時程規劃上，在2018年時，美國國務院公告「行銷核准證」（marketing license)，同意美商協助IDS的戰鬥系統，也開始編列建造IDS原型艦的493.6億元，以5年來建造IDS原型艦，最快2024年第三季下水，並進行性能測試。

▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）



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