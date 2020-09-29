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美軍岩國基地「追加部署F-35」　市長霸氣表態：維持威懾力所必需

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▲美國F-35B。（圖／路透社）

▲美軍計畫在岩國基地追加部署F-35B。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美軍計畫在日本山口縣的「岩國基地」追加部署最尖端隱形戰機F-35B的計劃，岩國市市長福田良彥25日在市議會全體會議表態，「將綜合考慮並給予理解」。顯示市長已經展現同意的意向。

根據日媒《共同社》報導，福田在市議會強調，因追加部署而增加的噪音較小，已部署在岩國基地的F-35B得到了安全運用。他強調，「此事不會給居民的生活環境造成大影響，是維持威懾力所必需的。」

在24日的市議會會議上，有市議員對噪音增加和F-35B的安全性表達了擔憂，但防衛省中國四國防衛局（廣島市）局長森田治男就噪音表示，「部分地區會增加，但不會有大變化，安全性也沒有問題」。

▲從岩國基地出發作戰半徑大幅縮短。（圖／翻攝自《中新網》）

▲美軍戰機從岩國基地出發的作戰半徑。（圖／翻攝自《中新網》）

山口縣知事村岡嗣政也在23日的縣議會會議上，同樣表明了追加部署對生活環境影響較小的看法，還表示將參考岩國市等周邊地方政府的判斷，然後決定如何應對。

美軍將在10月以後，把海軍陸戰隊的12架F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機逐步更換為16架F-35B，該基地的美軍戰機預計增加4架。這是美軍2017年1月首次把F-35B部署至國外的岩國基地，目前部署了16架。美軍原計劃10月以後開始部署，但受新冠疫情影響，時間尚未敲定

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