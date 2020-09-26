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習近平首度與菅義偉通電話　無提及訪日議題

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▲▼習近平和菅義偉。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家主席習近平9月25日晚同日本首相菅義偉通電話。據日媒報導，菅義偉透露，習近平在通話中祝賀他就任日本首相，又希望推動中日雙邊關係發展。但他也表示，在會談中未有談及習近平作為國賓訪日的事宜。據悉，此次電話會談由日方提議，中方同意舉行。

據《央視新聞》報導，習近平強調，在雙方共同努力下，近年中日關係重回正軌並保持向好勢頭。中方願同日本新政府一道，按照中日四個政治檔各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。

習近平強調，中日共同肩負著維護世界和平穩定發展的重要責任，雙方應該本著人類命運共同體理念，積極宣導和踐行多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際秩序和國際體系，在國際多邊機構和區域合作機制下加強溝通、協調、合作，攜手應對各種全球性挑戰，為亞洲繁榮發展作出積極貢獻。

據《共同社》報導，雙方就包括首腦間的高層在內，就雙邊及國際性課題緊密合作達成一致。菅義偉透露，會談中未提及習近平作為國賓訪日事宜。但他在會談中表示，「日中關係的穩定不僅對兩國，對地區及國際社會而言也極其重要，希望共同負起責任。」

另據日本政府相關人士透露，在電話會談中，中日領導人為盡快重啟商務相關人士的往來而繼續磋商達成一致。菅義偉向習近平就東海局勢表達關切。

菅義偉於上周三（16日）上任日本首相後，已先後跟美國總統川普、韓國總統文在寅通電話。

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