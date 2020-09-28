男「殺妻案」判刑15年　蹲了11年後...她「復活」還育有1子



▲出獄後的佘姓男子到母親墳前祭拜。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT



中國大陸一名佘姓男子在1994年被指控殺害自己的張姓妻子，後來遭到當地法院判刑15年有期徒刑，但是在他在監獄待了11年後，認知早已死亡的張姓妻子突然現身，這時後才知道原來從頭到尾都判錯了。

根據《網易新聞》報導指出，1966年出生在湖北省京山縣的佘姓男子，在1994年1月時被指控自家附近發現的腐敗屍體，就是失蹤許久的張姓妻子，而當時在輿論的壓力之下，雖然沒有直接證據可以證明佘姓男子殺害張姓妻子，但佘姓男子卻作為案件嫌疑人一直被關押，後來在1994年10月，佘姓男子被當地法院判決死刑，後來因為行政區改變，案件重新審理，1998年時又改判為有期徒刑15年。

而在佘姓男子被關押11年後，也就是2005年時，張姓妻子突然回到村中，原來當年張姓妻子與佘姓男子吵架後，就隨即離家出走，之後靠著乞討抵達山東，與當地一名男子同居，甚至育有一子。而得知張姓妻子「死而復生」後，佘姓男子隨即就遭到釋放。

2005年4月，佘姓男子被當地法院宣判無罪，同年9月獲得國賠人民幣70多萬元（折合新台幣298萬元），但佘姓男子的家庭早就因為他蒙受不白之冤而發生巨大變化，母親因此離世，女兒也輟學，佘姓男子不幸的遭遇也引起許多網友的討論。

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