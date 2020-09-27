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將軍火音樂節15分鐘花火嗨翻全場　黃偉哲秀歌喉與萬芳合唱「愛情限時批」

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▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

萬人齊聚濱海，嗨翻將軍漁港！台南市政府加碼籌辦國慶焰火暖場活動「2020將軍火音樂節」，27日晚熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次！

▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了藝人接力演出，還有讓人引頸期盼的15分鐘焰火秀，吸引大批遊客與眾多攝影愛好者齊聚將軍漁港，一睹丰采與用鏡頭留下焰火璀燦的痕跡，市長黃偉哲不僅與熱情民眾一同參與盛會，更與歌手萬芳合唱經典名曲「愛情限時批」，為今日的音樂會留下難忘的記憶。

▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，看到現場人山人海的群眾，就知道今天的活動辦得非常成功，誠摯感謝郭信良議長的全力促成。焰火施放時間特別訂在20時20分就是取諧音2020愛你愛你，共計燃放1萬6000餘枚，規模媲美國慶焰火，讓參與的民眾驚艷連連，他也邀請還不過癮的民眾，一定要再來看國慶焰火！

▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀旅局表示，將軍火音樂會承襲將軍吼音樂節的好口碑，配合主題焰火「舞動將軍」施放，舞台前方一早即湧現來自各地的忠實歌迷朋友，眾多的攝影愛好者更是早早趕赴現場制高點以腳架卡位，只為近距離目睹偶像風采及拍攝花火最美的瞬間。因應眾多人潮，觀旅局活動仍不忘防疫，除在現場一再透過口播宣導，也製作多面標語提醒參與的民眾無法保持社交距離時請佩戴口罩。

▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將軍火音樂會的花火主題定為「舞動將軍」，15分鐘的花火秀計由「花獻將軍」、「威武將軍」、「將軍出征」、「凱旋府城」及「美都台南」五個故事篇章組成，搭配氣勢磅礡的樂曲及曾獲得金曲獎最佳台語男歌手荒山亮「堅持的路」為背景配樂，擄獲所有現場觀眾的眼睛！煙火秀後由壓軸演出的「八三夭」登場，帶來今年最夯的想見你電視劇片尾曲「想見你想見你想見你」等多首好聽歌曲，繼8月將軍吼之後再次嗨翻將軍漁港，為國慶焰火暖場活動畫下完美句點。今晚活動包括市議員趙昆原等人也出席與民眾同嗨。

▲「2020將軍火音樂節」晚上熱力燃燒港區，觀賞人數上看6萬人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

迎接即將到來的中秋與國慶連假，台南各地活動不間斷，包括安平虎鯨Orca Go（7月15日-10月18日）、2020台南關子嶺溫泉美食節（9月19日-10月31日）、2020南瀛國際民俗藝術節—台灣演藝（10月1日-4日中秋連假）、2020德元埤荷蘭村風車節（10月1日-25日）、10月10日國慶焰火等活動接續登場，各式各樣主題活動接連登場，更多活動詳情請上「台南旅遊網」或電洽06-6353226查詢。

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