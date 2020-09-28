524旅慘了！女兵路考3次「暴衝撞牆摔斷手」　長官2點檢討命令曝光

記者黃君瀚／綜合報導

苗栗縣一名陳姓職業軍人26日第三度於監理站考駕照，先是轉彎處不小心壓線，隨後猛催油門衝向牆壁，整個人重摔落地面，不僅借來的機車撞壞，人也骨折。影片曝光後網友看傻分享不斷，陳女所屬542旅長官如今也傳出下了2點檢討，要求所有考照人員得先在軍中完成測驗，考照時要由上士階級以上幹部陪同。

本站新聞〈監理站「暴衝撞牆摔斷手」身分曝！ 女軍人借車第三次路考〉報導，陳女是職業軍人，7月時就已經通過筆試階段，但26日的路考已是她第3次補考，一開始「直線的鐵路平交道路口停等」順利通過，之後在2段轉彎處時不小心壓線，突然猛催油門加速衝向牆壁，當場聽見「碰」的一聲，只見陳女雙腳騰空，接著重重摔落地面。

▲這名女姓軍人已經是第3次補考了，竟還連人帶車衝撞牆壁，造成自己手部骨折送醫。（圖／翻攝畫面）

苗栗監理站副站長邱垂章表示，監考人員見狀趕緊叫救護車協助送醫，經醫院做初步治療後，陳女的手部有骨折現象，身上也有多處擦傷，目前已經透過同事協助，將她轉送桃園的軍醫院救治。

這段影片被現場目擊的民眾拍下，近2日於網路上瘋傳。有軍中網友今（28）日在PTT爆料，524旅長官得知此事，很快進行了檢討並下達改進方針。檢討中列出了3點缺失，一是「單位未掌握報考駕照人員」、二是「官兵車禍未循管道回報」、三是「引致媒播效應斲傷軍紀」。

▲PTT網友爆料軍中長官檢討LINE截圖。（圖／翻攝PTT）

根據網友上傳的LINE截圖，524旅長官同時要求2點改進，一是「爾後報考駕照人員納入訓練管制，考試前單位後勤及訓練部門實施先期測驗」；二是「考試時由上士階以上幹部陪同前往」。

檢討截圖曝光，無數網友想起了當兵回憶，卻也認為軍方不該過度反應，「妳各位啊，油門和煞車給我分清楚」、「陪考當然是當下把事情壓下來阿」、「這樣碰武器很危險」、「你各位啊，爾後啊，考駕照啊，要啊，先報告啊」、「連車都不會騎要打什麼仗」、「考機車駕照要訓練報備還要陪考？」