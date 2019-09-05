　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

發揮柯南精神！一起蒐集921地震災後影像　回顧傷痛與希望

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼水土保持局號召全民出任務，透過珍貴歷史照片記錄九二一地震傷痛與希望。（圖／水土保持局提供）

▲台中大坑民宅倒塌 。（圖／水土保持局提供

記者許展溢／台北報導

搭乘抽屜裡的時光機，一起進行歷史照片定位任務，農委會水土保持局近年來持續蒐集近2萬張歷史土砂災害照片，並以時空地圖方式建立「歷史影像平台」，但因為部分歷史照片拍攝地點已無從得知，水保局號召網友們一同完成歷史照片定位任務，還有機會將iPad mini等萬元大獎帶回家。

「災害，總是在遺忘後再次發生。」水保局說明，九二一地震將滿20年，蒐集九二一地震災後照片及空拍錄影，利用當時的影像紀錄，邀請大家一同回顧九二一地震帶來的傷痛與希望。

請繼續往下閱讀...

▲▼水土保持局號召全民出任務，透過珍貴歷史照片記錄九二一地震傷痛與希望。（圖／水土保持局提供）
▲中興新村廣場地層陷落。（圖／水土保持局、李錫堤、鄭錦桐提供）

為保留台灣這片土地的災害記憶，水保局指出，2015年曾進行「歷史土砂災害照片募集活動」，以網路社群力量募集歷年土砂災害照片，詳實呈現台灣各地曾有過的土砂災害痕跡，受到民眾熱烈迴響。在歷史影像平台中，每張照片均包含「影像」、「位置」、「時間」及「故事」等4個重要元素，並採創用cc授權方式分享，目前已應用在防災教育、學術研究及災前整備、應變與規劃調查等，廣受各界好評，更獲2018年第14屆金圖獎。

水保局表示，歷史影像平台集結網路社群能量、募集各公私單位的歷史檔案，也有熱心退休同仁提供諸多珍貴原始照片，目前已收藏近2萬張影像資料，每一張照片都是台灣這片土地娓娓道來的一段故事，若與時間、地點及背後的故事串聯，將能賦予照片動人的靈魂。

▲▼水土保持局號召全民出任務，透過珍貴歷史照片記錄九二一地震傷痛與希望。（圖／水土保持局提供）

▲鳳凰谷鳥園遭土石掩埋。（圖／水土保持局、謝金德提供）

這次水保局號召網友發揮柯南精神，一起參與歷史照片定位活動，並從中回顧及了解當年九二一大地震所帶來的震撼，只要完成定位最多、最正確的網友們將有機會獲得iPad mini、Hover Camera空拍機以及Switch遊戲主機等萬元好禮，並可透過每日投票參加抽獎，每天可投5票，投越多中獎機會越高。活動日期自即日起至9月30日止，詳細活動內容請上活動專頁查看。

ET快訊
上海好市多「無條件退貨」他預言慘賠退場　內行曝穩賺真相打臉
李猶龍涉貪閃辭新竹縣文化局長：對公務車認知不清
安妮脫性感睡衣熟睡遭突襲！嚇到彈起「大根急拿衣服幫遮」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擴大防非洲豬瘟！6日凌晨起馬來西亞、新加坡等4國入境手提行李全查

2種水果超通腸！他自曝「每吃火龍果就順」被推爆　鄉民加碼：柚子也超兇猛

善耕365／能把餐盒「借」回家　酮伴咖啡盼減少更多垃圾

巡迴10年說再見！40呎貨櫃車「台灣文學行動博物館」最終站在桃園

打破「熱菜放冰箱會壞」迷思！專家：降到60度就好　網震驚...卻陷兩難

「統一烘焙盃」助圓夢！學生麵包小七熱賣　賺進逾14萬分潤獎金

親戚兒怕當兵「肝膽香皂」用不慣　他愣：智商可免疫...後勁太強笑炸

發揮柯南精神！一起蒐集921地震災後影像　回顧傷痛與希望

批高教資源「患寡又患不均」　教改團體呼籲逐年寬列經費

工作機會變多「月入能50k↑」！他封外送平台年輕人曙光　網嘆：之後難賺

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

擴大防非洲豬瘟！6日凌晨起馬來西亞、新加坡等4國入境手提行李全查

2種水果超通腸！他自曝「每吃火龍果就順」被推爆　鄉民加碼：柚子也超兇猛

善耕365／能把餐盒「借」回家　酮伴咖啡盼減少更多垃圾

巡迴10年說再見！40呎貨櫃車「台灣文學行動博物館」最終站在桃園

打破「熱菜放冰箱會壞」迷思！專家：降到60度就好　網震驚...卻陷兩難

「統一烘焙盃」助圓夢！學生麵包小七熱賣　賺進逾14萬分潤獎金

親戚兒怕當兵「肝膽香皂」用不慣　他愣：智商可免疫...後勁太強笑炸

發揮柯南精神！一起蒐集921地震災後影像　回顧傷痛與希望

批高教資源「患寡又患不均」　教改團體呼籲逐年寬列經費

工作機會變多「月入能50k↑」！他封外送平台年輕人曙光　網嘆：之後難賺

鮭魚返鄉！台商海外資金回台　勤業眾信建議短、中、長期布局

爆「海關陳情」遭關務署打臉　韓國瑜不認失言：是芝麻還是燒餅重要？

從小住北市！30歲鮮肉男「不會開車+騎車」正常嗎...網戰翻：怎把妹

中職／爸爸可以不要去屏東嗎？　王梓安為家人拚上一軍

BMW M4 Edition M Heritage特仕版　限時限量750輛登場！

全台「斷頭戶」最多在國境之南　每100戶有2戶拍賣移轉

5300年前陶俑「中華祖神」撞臉張學友　網驚：歌神穿越了？

電商99購物節必搶攻略　大推9元夯品買到超級划算

擄殺老闆...屁孩嫌「利奇馬」颱風返老家！疑怕事跡敗露　來回查看棄屍地

老舊透天厝改建大利多！高市建蔽率擬均一提升至60%

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最..

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨..

機車椅墊爆開！長出奶棕白菇菇…..

颱風法西生成！最新路徑出爐

客滿要等2小時！候位一家人問一..

玲玲大雨炸！北北基宜大雨特報

即／玲玲大雨4縣市灌1天　法西..

上班吃鳳梨！「4年實測下場」驚..

背女倒垃圾！嬤低級玩笑惹怒媽：..

Yahoo大當機　網哀號：真的..

即／玲玲盤據「北部天黑炸雨」　..

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台..

他台北松山叫客製便當　開蓋樂歪

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

更多熱門

相關新聞

全球303座「愛的書庫」超過2萬箱

今年是921大地震滿20週年，而「愛的書庫」在九二一震災重建基金會協助下建立運作機制，後續由台灣閱讀文化基金會負責，15年來累積全國303座、募集超過2萬多箱、73萬本書，以民間的力量改變台灣的閱讀教育，近日相關紀錄書籍也即將發行！

花蓮觀光影像《花蓮的氣息》奪冠

豪大雨狂炸中南部　6縣市土石流警戒152條

雨彈狂炸！嘉義以南119條土石流警戒

豪大雨彈炸中南部　土石流警戒143條

關鍵字：

歷史影像平台水土保持局九二一地震災害影像歷史照片

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面