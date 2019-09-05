發揮柯南精神！一起蒐集921地震災後影像　回顧傷痛與希望

▲台中大坑民宅倒塌 。（圖／水土保持局提供）

記者許展溢／台北報導

搭乘抽屜裡的時光機，一起進行歷史照片定位任務，農委會水土保持局近年來持續蒐集近2萬張歷史土砂災害照片，並以時空地圖方式建立「歷史影像平台」，但因為部分歷史照片拍攝地點已無從得知，水保局號召網友們一同完成歷史照片定位任務，還有機會將iPad mini等萬元大獎帶回家。

「災害，總是在遺忘後再次發生。」水保局說明，九二一地震將滿20年，蒐集九二一地震災後照片及空拍錄影，利用當時的影像紀錄，邀請大家一同回顧九二一地震帶來的傷痛與希望。

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▲中興新村廣場地層陷落。（圖／水土保持局、李錫堤、鄭錦桐提供）

為保留台灣這片土地的災害記憶，水保局指出，2015年曾進行「歷史土砂災害照片募集活動」，以網路社群力量募集歷年土砂災害照片，詳實呈現台灣各地曾有過的土砂災害痕跡，受到民眾熱烈迴響。在歷史影像平台中，每張照片均包含「影像」、「位置」、「時間」及「故事」等4個重要元素，並採創用cc授權方式分享，目前已應用在防災教育、學術研究及災前整備、應變與規劃調查等，廣受各界好評，更獲2018年第14屆金圖獎。

水保局表示，歷史影像平台集結網路社群能量、募集各公私單位的歷史檔案，也有熱心退休同仁提供諸多珍貴原始照片，目前已收藏近2萬張影像資料，每一張照片都是台灣這片土地娓娓道來的一段故事，若與時間、地點及背後的故事串聯，將能賦予照片動人的靈魂。

▲鳳凰谷鳥園遭土石掩埋。（圖／水土保持局、謝金德提供）

這次水保局號召網友發揮柯南精神，一起參與歷史照片定位活動，並從中回顧及了解當年九二一大地震所帶來的震撼，只要完成定位最多、最正確的網友們將有機會獲得iPad mini、Hover Camera空拍機以及Switch遊戲主機等萬元好禮，並可透過每日投票參加抽獎，每天可投5票，投越多中獎機會越高。活動日期自即日起至9月30日止，詳細活動內容請上活動專頁查看。