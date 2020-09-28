蘇貞昌：國人厭惡對岸身為大國一直破壞、騷擾周邊國家

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

針對台海兩岸軍事情勢升溫，行政院長蘇貞昌28日受訪時表示，國人厭惡其行為，深感對岸身為大國，對區域和平穩定沒有做出貢獻，還一直破壞、騷擾周邊國家，「警惕國人憂患意識是好的，更努力隨時小心謹慎，展現堅守國家主權決心」。

蘇貞昌表示，國人同胞在這次面對肺炎疫情上，深感同舟一命，大家一起努力，台灣的防疫讓世界肯定也備受稱讚，這件事國人更知道唯有團結，人民跟政府合作，不但守住疫情，也更有力量。

「古人教我們，生於憂患死於安樂。」蘇貞昌說，看到大陸不斷藉由軍事力量，軍機、軍艦擾台，破壞台海區域和平穩定，國人厭惡其作為，也深感身為大國，對區域和平穩定沒有做出貢獻，還一在破壞騷擾周邊國家。

蘇貞昌表示，警惕國人憂患意識是好的，只有更知道、更努力的隨時小心謹慎，一定要展現堅守國家主權安全的決心，才能安全存活在世界上。

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