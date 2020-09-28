京都印花「SOU・SOU口罩」免排隊搶！小7推會員預購9/30開賣

▲京都印花設計品牌聯名「SOU・SOU口罩」免排隊搶！7-ELEVEN推會員預購9/30開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN與京都印花設計品牌推出的「SOU・SOU口罩」，先前在門市開賣時造成搶購潮，如今改為會員APP預購的方式，將於9月30日上午11點在OPEN POINT APP開賣，限定會員以89元購入，數量有限售完為止，等於免排隊就能預購。

▲「SOU・SOU口罩」將於9月30日上午11點在APP開放預購。（圖／業者提供）



業者表示，與著名京都印花設計品牌SOU・SOU合作打造「Good Choices」系列上市以來好評不斷尤其今年7月推出的話題新品SOU・SOU口罩，吸引許多粉絲收藏，為了讓會員更方便購買，將於9月30日在OPEN POINT APP推出會員專屬SOU・SOU口罩預購活動，限定會員以89元購入，若以OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等工具支付還可再享5%折扣，數量有限售完為止。

9月30日當天開啟OPEN POINT APP選購後，並於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購乙組，而取貨時間為預購日後5天到貨。

▲今年7月推出的話題新品SOU・SOU口罩，吸引許多粉絲收藏。（圖／業者提供）

此外，日本無印良品推出「可重複使用三層口罩」，如今在台灣門市也能買到了！此款標榜可透過清洗重複使用，不因此成為一次性垃圾，在日本推出時造成搶購，如今也在台灣無印良品上市。