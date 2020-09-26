絕美山海依戀！版畫藝術家太管處聯展　38幅作品各有奇趣

▲▼聯展作品創作風格呈現寫實、抽象等迥異奇趣的意象與想像空間。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

同時匯集鬼斧神工的山水造境、自然生態與血汗雕鑿的傲世景觀，太魯閣國家公園有如一顆鑲嵌於東部海岸的璀璨寶石，是馳名國際的台灣代表性美景地標，也是歷來文人雅士謳歌取景的純淨聖域。友點子版畫工作室20位藝術家9月25日起，於太魯閣遊客中心地下樓特展室，以「山海戀」為主題的版畫藝術聯展作品，向遊客展示對這片山海勝景及人文歷史的印象與感動。

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這次展出的友點子版畫工作室IDEAS print studio係由資深版畫藝術家賴振輝、沈金源與郭博州教授擔任指導顧問，集合一群藝術家組成之版畫創作、研修及推廣之非營利創作團體，並運用版畫藝術行動，與桃園博愛商圈發展協會共同為推廣生活美學而努力。在工作室成立將屆滿八週年之際，友點子的創作來到崖壁峭立、景致清幽的太魯閣幽峽，用版畫的藝術、圖像的印製、人文的觀點，表達藝術家對這片土地之山海依戀。

版畫藝術脈絡源遠流長，發展至今已是當代藝術體系中相當重要的一項創作領域。本次友點子版畫工作室藝術家們，以包含凸、凹、平、孔、數位及併用版等各種版畫媒材與技巧，各自呈現對東台灣這片山川大地的自然勝景與文化活動的描繪與禮讚。版印之下的線條與豐富色彩，既是藝術的展演也是表達對這處淨土的深摯感動。歡迎各方遊客與藝術同好飽覽國家公園美景之餘，也一起到特展室分享藝術家們的心靈共鳴。

▲友點子版畫藝術家合影。

「山海戀」友點子版畫展，展期自9月25日起至11月9日止，在太魯閣遊客中心地下樓特展室展出，本次聯展作品計有38幅，創作風格呈現寫實、抽象等迥異奇趣的意象與想像空間。

相關洽詢：太魯閣國家公園管理處解說教育課（03）8621100轉801～806或360遊客中心。特展室開放時間:每日8:30~16:45（12:00~13:00休息），並配合遊客中心逢每月第二週週一休館。

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