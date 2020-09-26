解放軍「紅藍對抗」演習　紅軍「滿血復活」還是敗給假想敵

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍日前進行「火力2020青銅峽C」演習，由陸軍第77集團軍炮兵旅扮演的「紅軍」戰損率達到70％，並在重置「滿血復活」後，又再度被假想敵「藍軍」重創，吞下敗仗。

根據《央視》報導，演習開始沒多久，紅方炮兵旅就出了狀況，原規劃實施火力打擊，掩護部隊前進，但被演習導調組發現陣地的選擇有漏洞，被立即喊停進行糾改。

紅軍向預定地域機動時，藍軍的無人直升機開始盤旋升空，引導炮兵火力對宏方的機動路線進行砲火阻攔與精確打擊。紅軍炮兵群抵達預定地域之後不久，又被藍軍的無人直升機精確打擊，出現大量裝備戰損。

▼紅軍「滿血復活」後，又再度被藍軍重創吞敗。（圖／翻攝央視）



戰鬥持續至隔日上午，紅軍的戰損率已經超過70％，演習導演部決定讓紅方「滿血復活」，重新調整部署後，再繼續展開後續任務。

不過，由於藍軍對於地形相當熟悉，偵查分隊很快就發現了紅軍隱蔽的火砲陣地，並將陣地座標發回指揮所。而紅軍始終無法對藍軍實施有效打擊，砲位偵查雷達車還被藍軍砲兵精準打擊，再度遭到重創。

紅軍接下來雖然想盡辦法組織進攻，但由於兵力兵器前期傷亡較大，最終沒有突破藍軍的防禦要點，被演習導演部判定紅軍吞敗、藍軍勝利。

《央視》強調，通過紅藍對抗，參與演習的部隊充分認識到自身優點及不足，全面檢驗了火力運用水平與射擊指揮能力。