　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台中市政府主計處長蔣建中（上）和財政局長羅仙法（下）說明明年總預算編列情形。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府主計處長蔣建中（上）和財政局長羅仙法（下）說明明年總預算編列情形。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會26日一讀通過台中市政府2021年1千4百多億元總預算案，其中教育科學文化部份編列581.30億元，占40.71%，居首位，其次是社會福利，而且兩者都比去年編列更多，顯示市府對教育文化與社福的重視，此外，這次預算編列歲入、歲出差短98.86億元，也是近8年來舉債額度最少的1年。

▲▼台中市政府主計處長蔣建中（上）和財政局長羅仙法（下）說明明年總預算編列情形。（圖／台中市政府提供）

台中市議會今天進行第3屆第4次定期會第1次會議，財政局長羅仙法、主計處長蔣建中分別說明收入預算編列情形和內容。

蔣建中指出，歲入預算總額為1329.17億元，歲出預算總額為1428.03億元，歲入歲出差短98.86億元，比去年減少21.84億元；另外，附屬單位預算支出規模為767.02億元，也去年減少84.11億元。

羅仙法表示，市府團隊遵守財政紀律，落實開源節流，明年度總預算案賒借收入編列98.86億元，是8年來舉債額度最少的1年。

市府指出，明年歲出預算編列，教育科學文化高達581.30億元，占40.71%，居首位；社會福利260.12億元，占18.21%，居第2位，顯見對教育文化與社福的重視。

教科文預算比去年增加32.01億元，主要項目為公立高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設計畫、幼兒園新建工程及室內裝修經費、國民中小學老舊校舍整建、公立高中以下學校校舍耐震能力改善計畫等。

社會福利預算比去年增加19.88億元，主要項目為長照十年計畫、未滿3歲兒童托育公共服務及0-2歲育兒津貼、列冊中低收入戶之國民年金保險費補助、敬老愛心卡乘車與多元補助、住宿式服務機構使用者補助方案等。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／官員工程驗收前享「肉體花酒宴」！農委會爆性醜聞
快訊／軍公教110年度調薪？　人事總處宣布結果
和正妹女友上床…小鐘崩潰「聲音太大」嚇到分手
清大博士台積電面試前輕生亡　生前薪資曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

川普「老白男」鐵票超穩！狂打軍警牌…要恢復秩序　捍衛保守立場

陸諷幻想視訊出席APEC　蘇貞昌：蔡英文會各方努力爭取國際空間

立委踢爆有人住帝寶領紓困補助　蘇貞昌：嚴查追回

賴士葆批朱澤民「不配當主計長」　混淆視聽偷編52.8億給蘇貞昌

創部66年首次有總統來！蔡英文視導空軍後勤部隊回響熱烈

年輕人喊「願上戰場」　陳揮文嗆爆：你會什麼？你當過兵嗎？

台灣黑熊成中國熊貓的苦力？台北車站地下連通道廣告看板惹議

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

川普「老白男」鐵票超穩！狂打軍警牌…要恢復秩序　捍衛保守立場

陸諷幻想視訊出席APEC　蘇貞昌：蔡英文會各方努力爭取國際空間

立委踢爆有人住帝寶領紓困補助　蘇貞昌：嚴查追回

賴士葆批朱澤民「不配當主計長」　混淆視聽偷編52.8億給蘇貞昌

創部66年首次有總統來！蔡英文視導空軍後勤部隊回響熱烈

年輕人喊「願上戰場」　陳揮文嗆爆：你會什麼？你當過兵嗎？

台灣黑熊成中國熊貓的苦力？台北車站地下連通道廣告看板惹議

做錯事被抓包！心虛主子「面被思過」　他苦笑：最後睡著了...

TDR慘變殭屍投資人灌爆金管會臉書　證交所澄清回應了

解放軍「紅藍對抗」演習　紅軍「滿血復活」還是敗給假想敵

新台幣收盤貶值0.1分　收在29.276元

獨／農委會性醜聞！水保官工程驗收前...肉體花酒宴打通關

巨袋鼠嗅出39枚地雷+28枚未爆彈　獲頒動物勇氣獎

10月中部人搭貓纜只要50元！不只樟樹步道...貓空4條步道健行必去

浪浪等門該養嗎？　7毛媽糾結1個月獲3聖筊「媽祖說好」

美EP-3E距福建僅88.5km！創美軍「最近」偵察紀錄　再測共軍底線

不想一輩子務農！16歲少年「拒接家業」一刀砍死農民爸

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

未除役隨時被徵召？　後備指揮部回應了

賴品妤呆萌片曝　網笑：ㄎㄧㄤ掉了

禮讓召委挨轟　王婉諭千字回應

快訊／人事總處：行政院核定不調整110年度軍公教員工待遇

王婉諭：如果人生能重來　我會選擇328不要出門

憋不住！捷運橘線車廂驚見有人拉屎

呂秋遠曝親娘心酸史：黃士修有沒有人性

年輕人喊「願上戰場」　陳揮文嗆爆

日媒稱台灣大使！謝長廷刪照回應

四叉貓現身罷捷遊行　上戰車喊「罷免黃捷」

范世平：台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

吳怡玎爆陳吉仲花千萬宣傳美豬

陳柏惟嗆「嫉妒侯友宜當首長」　朱立倫幕僚：大腦是很好用的東西

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

更多熱門

相關新聞

舉債近1700億！獨山縣蓋紫禁城爛尾

舉債近1700億！獨山縣蓋紫禁城爛尾

大陸雲南貴州的「國家級貧困縣」獨山縣每年收入不高，卻有縣委書記舉債人民幣400億（約新台幣1684億元），蓋許多鋪張的建築，其中的「獨山紫禁城」更是廣為人知。不過，近日該項目已經停工，四周不但被圍欄圍住，建築內部也雜草叢生，呈現一片狼藉的景象。

六都債務暴增　只有1市減少

六都債務暴增　只有1市減少

政院拍板舉債追加1500億特別預算

政院拍板舉債追加1500億特別預算

全球債務泡沫越滾越大　恐破255兆美元

全球債務泡沫越滾越大　恐破255兆美元

前瞻基礎建設　恐成地方財政壓力

前瞻基礎建設　恐成地方財政壓力

關鍵字：

台中總預算舉債

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面