台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

▲▼台中市政府主計處長蔣建中（上）和財政局長羅仙法（下）說明明年總預算編列情形。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會26日一讀通過台中市政府2021年1千4百多億元總預算案，其中教育科學文化部份編列581.30億元，占40.71%，居首位，其次是社會福利，而且兩者都比去年編列更多，顯示市府對教育文化與社福的重視，此外，這次預算編列歲入、歲出差短98.86億元，也是近8年來舉債額度最少的1年。

台中市議會今天進行第3屆第4次定期會第1次會議，財政局長羅仙法、主計處長蔣建中分別說明收入預算編列情形和內容。

蔣建中指出，歲入預算總額為1329.17億元，歲出預算總額為1428.03億元，歲入歲出差短98.86億元，比去年減少21.84億元；另外，附屬單位預算支出規模為767.02億元，也去年減少84.11億元。

羅仙法表示，市府團隊遵守財政紀律，落實開源節流，明年度總預算案賒借收入編列98.86億元，是8年來舉債額度最少的1年。

市府指出，明年歲出預算編列，教育科學文化高達581.30億元，占40.71%，居首位；社會福利260.12億元，占18.21%，居第2位，顯見對教育文化與社福的重視。

教科文預算比去年增加32.01億元，主要項目為公立高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設計畫、幼兒園新建工程及室內裝修經費、國民中小學老舊校舍整建、公立高中以下學校校舍耐震能力改善計畫等。

社會福利預算比去年增加19.88億元，主要項目為長照十年計畫、未滿3歲兒童托育公共服務及0-2歲育兒津貼、列冊中低收入戶之國民年金保險費補助、敬老愛心卡乘車與多元補助、住宿式服務機構使用者補助方案等。

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