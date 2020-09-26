餐酒館老闆播音樂…點開資料夾綠炸！妻偷情前同事「視訊陪洗」　



▲餐酒館老闆發現妻子與前同事外遇，而妻子還會視訊觀看對方的洗澡過程。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名從英國留學歸國的餐酒館老闆阿亮（化名）上班過程中，發現妻子外遇，還得知妻子會全程視訊觀看小王洗澡，氣得向兩人求償100萬元精神賠償。對此，日前台北地院審理結果出爐，判阿亮妻子與小王連帶賠40萬元為適當，可上訴。

阿亮主張，他與妻子2017年結婚後，育有一子，一起經營餐酒館，孰料，2年後卻在妻子舊手機發現妻子與小王的親密合照，平日妻子會視訊全程觀看小王洗澡的樣貌，傳訊表示「臉紅紅的」、「笑大聲點」、「再洗一次」等語，而兩人曾交換定情信物、進入有床之密閉空間幽會，妻子因此多次失蹤、不顧家庭，明顯破壞婚姻圓滿。

另外，阿亮提到，小王與他為前同事關係，知道妻子是他的配偶，餐酒館開幕時，小王也來過店內消費，當時妻子也在場，負責算錢、擔任老闆娘角色，原先只是要拿起妻子舊手機來播放店內音樂，結果就在隱藏資料夾內，發現妻子外遇。



▲妻子舊手機內的隱藏資料夾藏有外遇鐵證。（示意圖／免費圖庫Pexels）

阿亮妻子與小王否認指控，辯稱阿亮提供之照片均可透過編輯軟體修圖而成，而照片內的女性臉孔遭遮蔽，非阿亮妻子本人，至於定情信物、在有床的密閉空間約會，兩人聲稱是隨處可購買的鑰匙圈，床照非全景難認是密閉空間，無從證明有何侵權行為；不過，兩人反過來指控，阿亮婚後數年酗酒，暴力相對妻子，還疑似嫖妓、購買禁藥，對於婚姻態度顯然淡薄。

對此，台北地院勘驗相關證據後，認定阿亮主張，阿亮妻子與小王侵害配偶權情節重大，考量阿亮目前為餐酒館負責人，阿亮妻子為家管，而小王則是從事餐飲業，月收入約4萬元，以及阿亮與妻子正在進行離婚訴訟中，審酌後判阿亮妻子與小王連帶賠償40萬元為適當，全案仍可上訴。



【更多新聞】

台南女彎腰取行李！遭客運門「瞬間吃掉」…恐怖畫面曝 網全看傻



正妹直播賣衣服！男客「約她家」試穿 下秒脫褲跪壓腳踝：幫我用



高中妹廁所啪啪男友…實習師錄全程問：想怎麼解決？下秒竟猥褻她

