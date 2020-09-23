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台南女彎腰取行李！遭客運門「瞬間吃掉」…恐怖畫面曝　網全看傻

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記者陳羿妏／綜合報導

台南市鹽行地區昨（22日）晚間7時許發生一起事件！一名女子要從行李艙準備拿出自己的行李，孰料，和欣客運駕駛疑似未注意到女子仍在後方，竟直接關下門，所幸女子及時跳上車，才沒被「吃掉」。對此，驚悚瞬間也在網路上曝光，許多網友看完直呼「好可怕」。

▲和欣客運行李艙吃人畫面曝光（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲和欣客運行李艙吃人畫面曝光！（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

和欣客運台南區主任洪文正今天表示，停車後駕駛可透過輔助監視系統看到乘客拿行李的情況，當時駕駛因為疏忽而關門，但馬上就發現，立即開門並下車向乘客道歉，該名乘客昨天也有打客服電話，但並未留下連絡方式，公司除再度表達歉意外，也希望該乘客再與公司連繫，公司會給予適當補償。

一名網友在臉書「爆料公社」PO出這段驚悚瞬間，寫道「太扯爆了！晚上7：00台南鹽行某客運太扯了！罔顧人命嗎？關任何門前都不用確認的，好險防夾有啟動，不然就害人夾傷了！這家客運沒工（公）安意識了嗎？」

從8秒影片中可看到，當時女子準備要拿取她的行李，孰料，行李還沒拿出來，卻見到行李艙的門緩緩落下，遠看仿彿車門打算「吃掉她」，所幸女子相當機靈，趕緊彎腰跳上車子，未受到影響，否則後果不堪設想。

影片曝光後，許多網友紛紛留言表示，「好可怕喔！」「我的天哪」、「好扯」、「 正常司機要下車協助吧」、「那個人很聰明，還好沒被夾住」、「司機的疏忽，後照鏡都不看一下就直接關門了。完全是人為因素」，引發熱烈討論。

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